Máy bay trượt khỏi đường băng: Tất cả hành khách đã an toàn

Ngày 14-6, chuyến bay VJ322 khởi hành từ Phú Quốc đi TP.HCM lúc 11 giờ 23. Khi hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) lúc 12 giờ 10, do ảnh hưởng của thời tiết mưa gió lớn tại khu vực sân bay, tàu bay đã trượt ra ngoài mép đường băng. Rất may toàn bộ hành khách, tổ bay đều an toàn.

Hiện hãng hàng không và Cảng hàng không đã đưa toàn bộ hành khách vào nhà ga. Hành khách cũng đã nhận hành lý đầy đủ và ra về bình thường.







Hành khách trên chuyến bay đang ra về sau khi nhận hành lý

Nhà chức trách hàng không cho biết sẽ điều tra sự cố này.

Tình huống máy bay hạ cánh trượt khỏi đường băng do ảnh hưởng của thời tiết xấu, mưa lớn là tình huống có thể xảy ra trong ngành hàng không. Năm 2009 cũng do thời tiết mưa lớn, có tàu bay hạ cánh bị trượt khỏi đường băng tại sân bay Tân Sơn Nhất, và tháng 7-2018, một tàu bay đã hạ cánh lệch vị trí tại sân bay Nội Bài do thời tiết xấu.