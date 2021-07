Lộ trình di chuyển của tàu cao tốc Tàu cao tốc sẽ đi từ các cảng, bến thủy nội địa tại các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre và Vĩnh Long đến bến Bạch Đằng (TP.HCM) và ngược lại.



Lộ trình di chuyển: Đi từ cảng, bến thủy nội địa thuộc các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre và Vĩnh Long theo sông Tiền → kênh Chợ Gạo → sông Vàm Cỏ (hoặc theo hướng kênh Nước Mặn → sông Cần Giuộc) → sông Soài Rạp → sông Nhà Bè → Sông Sài Gòn → Bến Bạch Đằng và ngược lại.



Phương tiện thủy phục vụ vận chuyển là 5 tàu cao tốc (SG-7990, SG-8063, SG-8231, SG-8278, SG-8373), sức chở trung bình khoảng 20 tấn hàng hóa/tàu.



Chi phí vận chuyển do Công ty TNHH Công Nghệ Xanh DP thỏa thuận với tổ chức, cá nhân cần vận chuyển hàng hóa.