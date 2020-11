Quốc hội không đồng ý tách Luật Giao thông đường bộ

10/19 thành viên Chính phủ từng không đồng ý tách luật Giữa năm 2019, Bộ Công an đề xuất tách Luật GTĐB ra thành hai dự luật là Luật GTĐB và Luật Bảo đảm TTATGTĐB, đồng thời dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Bảo đảm TTATGTĐB.

Ban đầu, Bộ Công an đề xuất luật này chỉ quy định về hệ thống biển báo hiệu, tốc độ, khoảng cách giữa các xe, quy tắc giao thông, quản lý phương tiện và người lái…, không đề cập đến việc quản lý đào tạo, sát hạch cấp GPLX.

Tháng 9-2019, Tổng cục Đường bộ Việt Nam là đơn vị đầu tiên có văn bản gửi lên lãnh đạo Bộ GTVT, Vụ Pháp chế với đề nghị không xây dựng Luật Bảo đảm TTATGTĐB. Nguyên nhân, những quy định trên có mối quan hệ biện chứng, gắn kết, không thể tách rời và phải thống nhất trong một cơ quan quản lý nhà nước là ngành giao thông.

Dù gặp sự phản ứng của ngành giao thông, đầu năm 2020 Bộ Công an vẫn trình Chính phủ hồ sơ đề nghị xây dựng luật trên. Đến tháng 3-2020, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình có văn bản “cơ bản đồng ý về sự cần thiết phải xây dựng Luật Bảo đảm TTATGT” nhưng không được chồng chéo, trùng lặp Luật GTĐB sửa đổi.

Song song thời điểm này, Bộ GTVT cũng tổng kết Luật GTĐB 2008. Đồng thời, đề nghị Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ QH bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021. Tuy nhiên, sau đó Chính phủ đề nghị rút ngắn thời gian trình dự luật sang năm 2020 nhưng vẫn giữ phạm vi điều chỉnh Luật GTĐB, chờ Chính phủ quyết định có tách Luật GTĐB không.

Đầu tháng 8-2020, Bộ GTVT và Bộ Công an lần lượt trình Chính phủ lại Luật GTĐB sửa đổi và Luật Bảo đảm TTATGTĐB (luật mới). Trong đó, Bộ Công an đề xuất thay Bộ GTVT quản lý nhà nước về công tác đào tạo, sát hạch và cấp GPLX.

Trên cơ sở này, Văn phòng Chính phủ lấy ý kiến các thành viên Chính phủ về việc tách Luật GTĐB và giao Bộ Công an quản lý công tác đào tạo, sát hạch cấp GPLX. Theo đó, 11/19 thành viên Chính phủ đồng ý giao Bộ GTVT thực hiện công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX. 10/19 thành viên Chính phủ không đồng ý tách luật.

Ngày 12-8, Thủ tướng đồng ý tách Luật GTĐB ra thành hai luật và trình QH cho ý kiến. VIẾT LONG