Sân bay Tân Sơn Nhất bận rộn cao điểm tết

Những ngày này, Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất bắt đầu “tăng nhiệt” sau ba bốn ngày đầu tiên trong tháng cao điểm tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.



Theo ghi nhận của phóng viên PLO, 9 giờ ngày 31-1, lượng khách xuất phát từ Cảng HKQT Tân Sơn Nhất khá đông đúc. Khu vực tầng một, sảnh ga quốc nội khách bay các hãng Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Bamboo Airlines xếp kín khu vực chờ làm thủ tục an ninh. Theo đó, nhân viên an ninh nhiều lần nhắc nhở, khách tiễn rời khu vực này để đảm bảo thông thoáng, khách đến sau có khoảng cách vào xếp hàng chờ làm thủ tục.



Quầy thủ tục các hãng bận rộn với lượng khách tăng cao sau một năm đìu hiu do dich COVID-19. Ảnh: PHONG ĐIỀN

So năm trước, các quầy thủ tục của các hãng hàng không khá thông thoáng, do cách sắp xếp lại không gian của cảng phù hợp. Đồng thời, khách đến cảng dù đông những khá trật tự do có sự hướng dẫn kịp thời của lực lượng nhân viên hướng dẫn mặt đất và nhân viên các hãng.



Khách xếp hàng dài khu vực sảnh ga quốc nội Cảng HKQT Tân Sơn Nhất. Ảnh: PHONG ĐIỀN

Đáng chú ý, do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã triển khai lực lượng an ninh hàng không đo nhiệt độ tại các cửa dẫn vào khu vực làm thủ tục của các hãng.



Lực lượng an ninh hàng không đo nhiệt độ khách trước khi vào quầy làm thủ tục các hãng. Ánh: PHONG ĐIỀN

Trước đó, chiều 30-1, theo quan sát của phóng viên PLO, lượng khách bay hãng Vietjet tăng cao so với hai ngày trước đó. Tuy nhiên, dù khách bay đông nhưng khá trật tự, khi được lực lượng phục vụ mặt đất và an ninh hàng không hướng dẫn xếp hai hàng đề do nhiệt trước khi vào khu vực làm thủ tục của hãng.

Nguồn tin từ Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, trong bốn ngày đầu cao điểm tết lượng khách tăng lên đáng kể, nhưng chưa phải đông đúc nhất. Dự kiến, đầu tháng 2-2021, lượng khách tăng cao, theo đó cảng huy động lực lượng nhân viên tăng cường để hỗ trợ hành khách đi lại thuận lợi, đảm bảo an toàn trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Hình ảnh phóng viên PLO, ghi ngày 31-1-2021 tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất.

Hơn 1.000 chuyến bay mỗi ngày Từ ngày 27-1 đến ngày 26-2-2021 (ngày 15 tháng Chạp đến ngày 15 tháng Giêng âm lịch) các hãng hàng không Việt Nam khai thác trung bình hơn 1.000 chuyến bay/ngày, tăng 28% so cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, có ngày cao điểm nhất đạt 1.200 chuyến/ngày, tăng 25,3% so cùng kỳ năm trước.

Trong đó, Vietnam Airlines và VASCO khai thác trung bình 379 chuyến/ngày, cao điểm là 504 chuyến/ngày, tăng tương ứng 35,5% và 31% so cùng kì năm trước. Vietjet Air khai thác trung bình 371 chuyến/ngày, ngày cao điểm là 375 chuyến/ngày, tăng tương ứng 17% và 28% so cùng kì năm trước. Bamboo Airways khai thác trung bình 180 chuyến/ngày, ngày cao điểm là 190 chuyến/ngày, tăng tương ứng 27,5% và 34% so cùng kì với năm trước. Pacific Airlines khai thác trung bình 124 chuyến/ngày, ngày cao điểm là 130 chuyến/ngày, tăng tương ứng 25% và 28% so năm trước. Tân bình Vietravel Airlines mới tham gia thị trường hàng không đóng góp 16 chuyến mỗi ngày dịp tết. Cục hàng không đánh giá đa phần các chuyến bay khai thác vào khung giờ ban ngày, tuy nhiên năm nay các hãng hàng không Việt Nam sẽ tăng tải khai thác các chuyến vào khung giờ đêm từ 22 giờ 00 đến 7 giờ 00 sáng ngày kế tiếp với tổng số chuyến bay trung bình khoảng 140-150 chuyến/ngày.