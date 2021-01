Thêm hàng ngàn chuyến bay xuyên đêm phục vụ tết

Hơn 1.000 chuyến bay/ngày Cục Hàng không cho biết từ ngày 27-1 đến 26-2 (từ ngày 15 tháng Chạp đến ngày 15 tháng Giêng âm lịch), các hãng khai thác trung bình hơn 1.000 chuyến bay/ngày. Trong đó, Vietnam Airlines và Vasco khai thác trung bình 379 chuyến/ngày, giai đoạn cao điểm là 504 chuyến/ngày, tăng tương ứng 35,5% và 31% so với cùng kỳ năm trước. VietJet Air khai thác trung bình 371 chuyến/ngày, ngày cao điểm là 375 chuyến/ngày, tăng tương ứng 17% và 28% so với cùng kỳ năm trước. Bamboo Airways khai thác trung bình 180 chuyến/ngày, ngày cao điểm là 190 chuyến/ngày, tăng tương ứng 27,5% và 34% so với cùng kỳ năm trước. Pacific Airlines khai thác trung bình 124 chuyến/ngày, ngày cao điểm là 130 chuyến/ngày, tăng tương ứng 25% và 28% so với năm trước. Tân binh Vietravel Airlines mới tham gia thị trường hàng không đóng góp 16 chuyến/ngày. Để bảo đảm trật tự tại các CHK, đảm bảo an ninh, an toàn và công tác phòng, chống dịch vào dịp tết, Cục Hàng không khuyến cáo hành khách chủ động mua vé sớm trên website của các hãng và tại các đại lý chính thức để có giá vé hợp lý và tránh bị lừa đảo. Hành khách đến sân bay 2 tiếng trước giờ khởi hành, tuân thủ quy định của các hãng hàng không về hành lý ký gửi, hành lý xách tay, thực hiện việc làm thủ tục hàng không (check-in) trực tuyến (web check-in) hoặc tại các quầy làm thủ tục tại các CHK (kiốt check-in), đồng thời khai báo y tế trước chuyến bay, đeo khẩu trang tại sân bay và trên máy bay.