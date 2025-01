Trên công trường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột những ngày Tết

Chiều 30-1 (tức mùng 2 Tết), PV báo Pháp Luật TP.HCM ghi nhận thực tế các đơn vị đang thi công gói thầu số 3, dự án thành phần 3, thuộc dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột.

Đang chỉ huy trên công trường rộn ràng tiếng máy nổ, ông Nguyễn Đình Lợi, Chỉ huy trưởng, Tổng công ty xây dựng số 1 – CTCP cho biết những ngày Tết, tổng công ty đã huy động 14 phương tiện và con người, đảm bảo thi công đúng tiến độ đề ra.

Theo ông Lợi, khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp khi thực hiện dự án là chưa được cấp phép khai thác mỏ vật liệu xây dựng. Trong giai đoạn chờ đợi được cấp thẩm quyền trình UBND tỉnh Đắk Lắk cấp phép, công ty đã liên hệ mua lại vật liệu từ các mỏ thương mại khác mới đảm bảo được tiến độ.

“Chúng tôi thi công trên tinh thần thực hiện theo chủ trương 500 ngày đêm của Thủ tướng Chính phủ; quyết liệt theo chỉ đạo, yêu cầu của chủ đầu tư và tư vấn giám sát. Công ty đã dồn hết các nguồn lực thi công xuyên Tết để đẩy nhanh tiến độ tại công trình” – ông Nguyễn Đình Lợi cho hay.

Trong khi đó, ông Trần Anh Tú, công nhân lái máy ủi của Công ty CP Xây dựng và lắp máy Trung Nam cho biết Tết năm nay anh được công ty cắt cử ở lại để thi công công trình cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột.

“Tinh thần của tôi và những người khác ở lại công trình đều rất vui vẻ, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao” - ông Trần Anh Tú chia sẻ.

Theo ông Đặng Thọ Dần, Trưởng phòng Điều hành dự án giao thông, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn (viết tắt BQLDA, chủ đầu tư) tỉnh Đắk Lắk cho biết thời tiết ở Tây Nguyên có hai mùa.

Thời điểm này tranh thủ khi đang mùa khô, chủ đầu tư đề nghị các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, thi công xuyên lễ, Tết để hoàn thành mục tiêu đề ra. Đó là phấn đấu đưa dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột vào sử dụng trước ngày 30-8-2025.

Theo chủ đầu tư, hiện nay UBND tỉnh Đắk Lắk UBND tỉnh đã đồng ý cho Công ty TNHH tập đoàn Sơn Hải thuê hơn 42.500m2 đất tại xã Ea Păl, huyện Ea Kar để khai thác khoáng sản đá cung cấp cho gói thầu số 1; cho Công ty CP xây dựng Tân Nam thuê gần 30.900m2 đất tại xã Cư Yang, huyện Ea Kar để khai thác khoáng sản đá thi công gói thầu số 2.

Đối với gói thầu số 3, UBND tỉnh Đắk Lắk đã cấp phép cho Công ty CP Xây dựng và Lắp máy Trung Nam khai thác mỏ đất, đá tại xã Hòa Tiến, huyện Krông Pắk.

Tổng công ty xây dựng số 1 – CTCP đang thực hiện các thủ tục tiếp theo để thực hiện các thủ tục về khai thác khoáng sản ở xã Hòa Tiến, huyện Krông Pắk. Nhà thầu đã phối hợp cùng địa phương để họp dân, hoàn thiện phương án bồi thường tài sản trên đất để hoàn thiện thủ tục thuê đất.

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 được chia làm ba thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 có tổng chiều dài 31,5 km do UBND tỉnh Khánh Hòa; dự án thành phần 2 dài gần 37 km do Bộ GTVT; dự án thành phần 3 dài hơn 48 km do UBND tỉnh Đắk Lắk quyết định chủ trương đầu tư. Quy mô dự án án bốn làn xe. Tổng mức đầu tư gần 22.000 tỉ đồng.

Điểm đầu dự án, tại vị trí giao giữa Quốc lộ 26B và Quốc lộ 1, khu vực cảng Nam Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa; Điểm cuối giao với đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột.

Trong tháng 12-2024, nhà thầu thi công gói thầu số 3 là Công ty TNHH An Nguyên được chọn thảm 300 m bê tông nhựa đầu tiên và sẽ thực hiện thảm đại trà trong thời gian tới.