Bắt đầu thảm nhựa cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột 20/12/2024 10:10

Sáng 20-12, trao đổi với PLO ông Nguyễn Tài Minh, Phó giám giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn (viết tắt BQLQDA) tỉnh Đắk Lắk, cho biết dự án thành 3 thuộc dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột bắt đầu thảm bê tông nhựa.

“Chúng tôi cho thảm thử 300 m, sau đó tạm dừng để thực hiện công tác chuyên môn, như đánh giá lại chất lượng. Trong 3-4 ngày tới sẽ thảm nhựa đại trà” – ông Nguyễn Tài Minh thông tin.

Thảm những mét bê tông nhựa đầu tiên tại dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột. Ảnh: NH

Tại gói thầu số 3 dự án thành phần 3, nhà thầu là Công ty TNHH An Nguyên được chọn thảm 300 m bê tông nhựa đầu tiên. Theo ông Lê Quốc Thắng, Phó giám đốc điều hành Công ty TNHH An Nguyên, đến nay nhà thầu này thi công vượt tiến độ đề ra.

Nhà thầu thi công thảm nhựa ở dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột. Ảnh:NH

Theo ông Đặng Thọ Dần, Trưởng phòng Điều hành dự án giao thông BQLDA tỉnh Đắk Lắk, khi thời tiết Tây Nguyên bắt đầu khô ráo, chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu huy động hàng chục xe ben chở bê tông nhựa, với hai máy thảm, nhiều thiết bị lu lèn thi công dưới dự chứng kiến của đại diện chủ đầu tư, tư vấn giám sát để đảm bảo tiến độ, chất lượng dự án.

“Sau chỉ đạo của Thủ tướng, thi đua cao điểm 500 ngày đêm hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc, chúng tôi đã yêu cầu các nhà thầu tập trung thiết bị máy móc, nhân lực thi công xuyên lễ, xuyên Tết để đảm bảo tiến độ; phấn đấu đưa dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột vào sử dụng trước ngày 30-8-2025 để chào mừng 80 năm thành lập nước và đại hội đảng các cấp” – ông Đặng Thọ Dần nói.

Mặt nhựa ở dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột. Ảnh: NH

Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột dài 117,5 km, có tổng mức đầu tư gần 22.000 tỉ đồng, được chia thành 3 dự án thành phần.

Mặt đường dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột sau khi được thảm bê tông nhựa. Ảnh: NH

Trong đó, dự án thành phần 1 dài 32 km do UBND tỉnh Khánh Hòa là cơ quan chủ quản; dự án thành phần 2 dài khoảng 37,5 km do Bộ GTVT là cơ quan chủ quản; dự án thành phần 3 dài 48,5 km do UBND tỉnh Đắk Lắk là cơ quan chủ quản.