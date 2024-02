Thi công xuyên Tết để đảm bảo tiến độ dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột

Ngày 11-2, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn (BQLDA) tỉnh Đắk Lắk đi kiểm tra tiến độ của các nhà thầu xây dựng dự án đường cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột.

Nhà thầu thi công dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột. Ảnh: VŨ LONG

Theo ghi nhận của PLO, tại các gói thầu số 1, số 2, số 3 của dự án, các nhà thầu đã huy động nhiều phương tiện và con người để triển khai.

Ông Hoàng Đình Công, cán bộ Công ty TNHH An Nguyên (Đắk Lắk) cho biết thực hiện chỉ đạo của công ty, anh em đều chấp hành nghiêm trong việc thi công xuyên Tết.

Công nhân thi công hệ thống cầu ở dự án. Ảnh: VŨ LONG

“Anh em đều vui vẻ ra công trường thi công ở dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột. Với quyết tâm cao, đơn vị chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành đúng tiến độ như đã cam kết với chủ đầu tư” – ông Hoàng Đình Công cho hay.

Tương tự, đại diện Công ty TNHH xây dựng cầu đường Hoàng Nam, Công ty TNHH xây dựng và thương mại Sài Gòn, Tổng công ty xây dựng số 1 thi công các gói thầu nói trên cũng cho biết đã huy động phương tiện, con người đảm bảo thi công đúng tiến độ ở dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột.

Lãnh đạo BQLDA tỉnh Đắk Lắk kiểm tra tại dự án. Ảnh: VŨ LONG

Ông Nguyễn Tài Minh, Phó giám đốc BQLDA tỉnh Đắk Lắk cho biết thời gian qua Chính phủ, Tỉnh ủy cũng như UBND tỉnh Đắk Lắk đã có chỉ đạo xuyên suốt, yêu cầu nhà thầu tăng ca, tăng kíp trực khẩn trương thi công các ngày nghỉ, lễ, Tết đảm bảo tiến độ dự án đã đề ra.

“Mục tiêu là dự án cơ bản hoàn thành vào năm 2025, bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2026. Việc này nhằm sớm phát huy hiệu quả dự án cho nhân dân được hưởng lợi” – ông Nguyễn Tài Minh cho hay.

Công tác thi công được đẩy nhanh. Ảnh: VŨ LONG

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 do Quốc hội cấp quyết định chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư gần 22.000 tỉ đồng.

Dự án được chia làm ba dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 do UBND tỉnh Khánh Hòa; dự án thành phần 2 do Bộ GTVT và dự án thành phần 3 do UBND tỉnh Đắk Lắk quyết định chủ trương đầu tư.

Nhà thầu thi công gói thầu số 2 ở dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột. Ảnh: VŨ LONG

Dự án thành phần 3 có tổng mức đầu tư hơn 6.100 tỉ đồng, do BQLDA tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư. Tổng chiều dài tuyến hơn 48 km qua ba huyện Ea Kar (hơn 11 km), huyện Krông Pắk (hơn 33 km) và huyện Cư Kuin (hơn 3,5 km).

Hiện tỉ lệ bàn giao mặt bằng tại huyện Krông Pắk và huyện Cư Kuin đạt 100%, huyện Ea Kar đạt hơn 80%.

VŨ LONG