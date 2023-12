Chuyển đổi 200 ha rừng làm cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký công văn đồng ý chủ trương chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác đối với diện tích gần 200 ha rừng trên địa bàn hai tỉnh Khánh Hòa (hơn 27 ha) và Đắk Lắk (hơn 169 ha) để thực hiện dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.

Công văn của Phó thủ tướng Chính phủ gửi đến Bộ NN&PTNT, Bộ GTVT và HĐND, UBND hai tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hoà.

Phó Thủ tướng Chính phủ giao Bộ NN&PTNT chịu trách nhiệm toàn diện về tính đầy đủ, chính xác, hợp lệ của hồ sơ, thông tin và số liệu liên quan; về tổ chức thẩm định, kết quả thẩm định và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án.

UBND hai tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, chính xác, hợp lệ của hồ sơ, tài liệu và các nội dung liên quan trong hồ sơ đề nghị chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án.

Đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát ký hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng, xác định chính xác nhu cầu thực tế, vị trí, ranh giới, diện tích, hiện trạng rừng, đảm bảo sử dụng ít nhất diện tích rừng cần chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác, thống nhất giữa hồ sơ và thực địa, phù hợp với chỉ tiêu đất rừng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Chỉ đạo chủ đầu tư dự án rà soát, hoàn thiện hồ sơ và phê duyệt thiết kế xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng và các pháp luật liên quan, thực hiện nghiêm nghĩa vụ trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo đúng quy định của pháp luật.

Phối hợp với Bộ NN&PTNT cập nhật, bổ sung vào quy hoạch lâm nghiệp Quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, đảm bảo đúng quy định.

HĐND hai tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk chịu trách nhiệm giám sát chặt chẽ việc đề xuất chủ trương và tổ chức thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để triển khai dự án trên.

Dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột có tổng chiều dài 116,577 km, tổng mức đầu tư gần 22.000 tỉ đồng, được chia thành ba dự án thành phần.

Trong đó, dự án thành phần 1 có chiều dài 31,5 km do UBND tỉnh Khánh Hòa làm cơ quan chủ quản; Dự án thành phần 2 có chiều dài 36,987 km do Bộ GTVT làm cơ quan chủ quản; Dự án thành phần 3 có chiều dài 48,09 km do UBND tỉnh Đắk Lắk làm cơ quan chủ quản.