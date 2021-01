Sân bay Thọ Xuân khắc phục hàng rào sau vụ chó vào đường băng

Cục Hàng không Việt Nam vừa yêu cầu Cảng hàng không Thọ Xuân, Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với đơn vị quân sự đóng quân tại cảng kiểm tra, khắc phục ngay các hư hỏng trên hệ thống hàng rào an ninh khu bay.



Nhà chức trách hàng không đưa ra yêu cầu này sau sự cố hi hữu chó xâm nhập khu bay đã làm ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh, an toàn khai thác tại Cảng hàng không Thọ Xuân (ngày 19-1).

Theo đó, Cục Hàng không yêu cầu Cảng hàng không Thọ Xuân lập kế hoạch khắc phục các tồn tại, nội dung chưa đáp ứng theo quy định đối với hàng rào an ninh khu bay của cảng. Đồng thời, quán triệt việc không nuôi thả động vật trong khu vực cảng. Cùng đó, rà soát lại quy trình quản lý chim, động vật hoang dã, kịp thời sửa đổi bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo hiệu quả công tác; tăng cường kiểm tra, giám sát khu bay để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các trường hợp xâm nhập trái phép vào khu bay.



Cục Hàng không yêu cầu Cảng vụ Hàng không miền Bắc tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về đảm bảo an ninh, an toàn khai thác tại Cảng hàng không Thọ Xuân. Ảnh: PHONG ĐIỀN

Cục cũng yêu cầu Cảng vụ Hàng không miền Bắc tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về đảm bảo an ninh, an toàn khai thác tại Cảng hàng không Thọ Xuân và khuyến cáo phòng ngừa, ngăn chặn sự vụ, kịp thời nhắc nhở, xử lý các sự vụ có nguy cơ gây mất an toàn khai thác tại cảng.

Trước đó, ngày 19-1, nhân viên Cảng hàng không Thọ Xuân phát hiện một con chó tại khu vực sân đỗ máy bay số 6. Theo đó, lực lượng an ninh hàng không phối hợp với Đài kiểm soát không lưu sân bay Thọ Xuân tổ chức xua đuổi, vây bắt chó. Tuy nhiên, khi thấy có người, con chó đã chạy về phía đầu đường băng 31.

Thời điểm này có một chuyến bay từ Tân Sơn Nhất đến sân bay Thọ Xuân đang chuẩn bị hạ cánh phải ngóc đầu bay lên và chuyển chế độ bay chờ tại khu vực sân bay Thọ Xuân.