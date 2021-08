UBND TP.HCM có công văn khẩn tối 29-8 gửi thủ trưởng các sở, ban, ngành, Công an TP, chủ tịch UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện, các doanh nghiệp (DN) nhà nước thuộc TP về việc lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Trong đó, TP giao Sở Công Thương làm việc với các DN quản lý shipper, yêu cầu cung cấp danh sách thực hiện nghiêm các điều kiện về tiêm ngừa vaccine và xét nghiệm để được hoạt động.



Ngán việc xét nghiệm hằng ngày

Cụ thể, đội ngũ shipper hoạt động ở tám vùng đỏ tại TP.HCM đã được tiêm ngừa ít nhất một mũi vaccine sẽ được hoạt động với điều kiện phải thực hiện xét nghiệm nhanh một lần/ngày theo mẫu gộp ba người và có kết quả âm tính với COVID-19. Thời gian xét nghiệm từ 5 giờ đến 6 giờ hằng ngày, do lực lượng quân y thực hiện tại các trạm y tế lưu động của 312 phường, xã, thị trấn trên địa bàn TP.

Đối với đội ngũ giao hàng hoạt động ở 14 quận, huyện còn lại đã được tiêm ngừa ít nhất một mũi vaccine sẽ thực hiện xét nghiệm nhanh COVID-19 hai ngày/lần theo mẫu gộp ba người tại các điểm trên cho đến hết ngày 6-9.

Ngày 30-8, trao đổi với PV, lãnh đạo Sở Công Thương TP cho biết chủ trương của TP là hỗ trợ, miễn phí xét nghiệm COVID-19 cho các shipper. Theo đó, các shipper có thể xét nghiệm ở hơn 400 trạm y tế lưu động trên toàn TP. Theo vị này, sở đã triển khai đường link trên trang web về tra cứu hoạt động giao hàng, shipper muốn biết có được hoạt động không có thể tự kiểm tra thông tin tại địa chỉ: http://congthuong.hochiminhcity.gov.vn/tra-cuu-shipper.



Shipper khi hoạt động ở vùng đỏ sẽ phải xét nghiệm COVID-19 mỗi ngày.

Ảnh: ĐT

Theo ghi nhận của PV, dù TP thông tin sẽ miễn phí xét nghiệm nhưng nhiều shipper vẫn không mặn mà. Trên một hội nhóm về shipper công nghệ, anh Nguyễn Thanh Tĩnh cho biết khi nghe tin shipper trên vùng đỏ được chạy lại, ai cũng vui nhưng việc phải xét nghiệm mỗi ngày khiến mọi người lo lắng. “Việc Nhà nước tập trung xét nghiệm hằng ngày cho hàng ngàn shipper rất thiết thực nhưng điều chúng tôi lo lắng là nơi đó có thể trở thành nơi lây nhiễm. Thiết nghĩ, TP cần có kế hoạch xét nghiệm theo tuần để đảm bảo an toàn và tiết kiệm thời gian cho tài xế” - anh Tĩnh nói.

Tương tự, theo anh Lê Thành Đạt, hiện nay các shipper mới chỉ truyền tai nhau về việc được chạy lại, còn hãng nào chạy thì chưa ai biết. Anh Đạt cho biết anh sẽ tiếp tục đợi thông báo chính thức, chính sách hỗ trợ cho shipper trong mùa dịch, sau đó mới quyết định chạy tiếp hay không.

Các hãng vẫn chờ hướng dẫn

Ngày 30-8, Grab Việt Nam phát đi thông báo theo Công văn 2796 của UBND TP kể từ ngày 23-8 đến hết 6-9, lực lượng giao hàng sử dụng ứng dụng công nghệ shipper của hãng vẫn tạm ngưng hoạt động tại vùng đỏ gồm TP Thủ Đức, các quận 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh và hai huyện Bình Chánh, Hóc Môn. Đối với những quận, huyện còn lại, shipper vẫn hoạt động bình thường nhưng chỉ được hoạt động nội quận.

Theo Grab Việt Nam, ngày 30-8, cơ quan chức năng mới thông báo về việc miễn phí xét nghiệm cho shipper và phía Grab mới tiến hành thông báo tới đối tác tài xế. Dự kiến các quận, huyện, TP Thủ Đức trong vùng đỏ sẽ tiến hành hoạt động trở lại trong thời gian tới.

Phía Gojek Việt Nam cũng cho biết ngày 30-8, shipper tại vùng đỏ vẫn chưa hoạt động trở lại. Hiện đơn vị đang chờ các hướng dẫn tiếp từ cơ quan chức năng để tiến hành cập nhật thông tin cho đối tác tài xế.

Còn theo đại diện Be Group, Be sẽ hoạt động trên toàn bộ quận, huyện và TP Thủ Đức từ ngày 31-8 với hy vọng đáp ứng nhu cầu mua sắm, giao nhận hàng hóa thiết yếu của người dân tại TP. Trong thời điểm TP áp dụng nghiêm các biện pháp giãn cách xã hội, Be tiếp tục làm việc chặt chẽ với các cơ quan chức năng liên quan để hỗ trợ tài xế đảm bảo tuân thủ các quy định dành cho shipper công nghệ.

Đối với sàn thương mại điện tử, đại diện Viettel Post cho biết hiện nay sàn thương mại điện tử Vỏ Sò đã chính thức cho ra mắt 63 trang web đi chợ hộ tại 63 tỉnh, TP toàn quốc giúp người dân dễ dàng tiếp cận với nguồn lương thực, thực phẩm tươi ngon mỗi ngày mà vẫn đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch.•