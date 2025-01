Đồng Nai chuẩn bị xây dựng nghĩa trang rộng gần 50ha 24/01/2025 15:14

(PLO)- Dự án xây dựng nghĩa trang An Viên Trảng Bom tại xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, Đồng Nai có quy mô gần 50ha do Công ty Cổ phần An Viên Trảng Bom làm chủ đầu tư.