Ngày 3-6, Bộ GTVT có văn bản gửi UBND TP Hải Phòng, Cục Y tế, Cục Hàng không Việt Nam (VN) thống nhất chủ trương về việc tạm dừng các chuyến bay từ TP Hải Phòng đi TP.HCM và ngược lại cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát. 63 chuyến bay mỗi tuần đi/đến Tân Sơn Nhất Trước diễn biến dịch bệnh và đề nghị từ các tỉnh, thành, Cục Hàng không VN đã thông báo đến các hãng hàng không VN và các đơn vị liên quan số chuyến bay của từng hãng hàng không VN đi/đến sân bay Tân Sơn Nhất từ ngày 1 đến 14-6 phân bổ cho từng hãng. Cụ thể, năm hãng hàng không VN chỉ khai thác tổng cộng 63 chuyến bay đi/đến Tân Sơn Nhất từ 16 đường bay nội địa. Trong đó, hãng bay Vietnam Airlines khai thác 28 chuyến, VietJet 20 chuyến, Pacific Airlines ba chuyến, Bamboo Airways 11 chuyến và Vietravel Airlines một chuyến.

Theo dõi tình hình dịch bệnh để điều chỉnh

Theo đó, Cục Hàng không VN được giao khẩn trương thông báo đến các hãng hàng không VN, các cơ quan, đơn vị có liên quan đến việc khai thác các chuyến bay từ TP Hải Phòng đi TP.HCM và ngược lại để biết và thực hiện. “Ngoài ra, Cục Hàng không VN chủ trì, phối hợp với Cục Y tế và các cơ quan, đơn vị thuộc UBND TP Hải Phòng tiếp tục theo dõi tình hình dịch bệnh để có điều chỉnh khai thác vận tải hàng không đi, đến TP Hải Phòng kịp thời….” - Bộ GTVT yêu cầu.

Trước đó, UBND TP Hải Phòng đã có văn bản gửi Bộ GTVT đề nghị tạm dừng các chuyến bay từ Cát Bi đi Tân Sơn Nhất và ngược lại. Lý do địa phương đưa ra là tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, kể từ 0 giờ ngày 31-5, TP.HCM đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, quận 12 thực hiện theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Vũ Duy Mật, Phó Giám đốc Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Cát Bi, cho biết lượng khách trên đường bay TP.HCM - Hải Phòng sụt giảm sâu sau khi TP.HCM bùng phát dịch bệnh. Theo đó, cảng đã có công văn thông tin đến các hãng bay về tình hình phòng chống dịch của TP Hải Phòng đối với khách từ TP.HCM để các hãng chủ động điều tiết khai thác và hành khách nắm thông tin, lịch trình.



Khách trên đường bay nội địa từ sân bay Tân Sơn Nhất đi các địa phương sụt giảm sâu do dịch bùng phát tại TP.HCM. Ảnh: PHONG ĐIỀN

Ông Vũ Duy Mật thông tin: Trong giai đoạn hiện nay, bình quân mỗi ngày Cảng HKQT Cát Bi chỉ còn 1-2 chuyến từ TP.HCM. Trước đây, trung bình sân bay này khai thác khoảng 75 chuyến, trong đó đường bay TP.HCM - Hải Phòng chiếm 50% sản lượng khai thác của cảng. Hiện nhà chức trách hàng không đã phân bổ số chuyến khai thác của từng hãng trên đường bay đi/đến TP.HCM.



Trong khi đó, đường bay TP.HCM - Vân Đồn (Quảng Ninh) hiện đã tạm ngưng khai thác. Ông Phạm Ngọc Sáu, Giám đốc Cảng HKQT Vân Đồn, cho biết trước đó, UBND tỉnh Quảng Ninh đã đề nghị Bộ GTVT, Cục Hàng không VN tạm ngưng khai thác trên đường bay TP.HCM - Vân Đồn. Như vậy, hiện sân bay tư nhân này chỉ còn tiếp nhận các chuyến bay giải cứu và các chuyến bay chở chuyên gia.

Tỉ lệ trống chỗ cao

Theo ghi nhận của PV, nhiều sân bay trên cả nước đã phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường công tác phòng dịch, rà soát khách di chuyển từ vùng dịch qua các cảng để triển khai các biện pháp cách ly theo quy định pháp luật.

Đại diện Cảng hàng không Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết từ ngày 1-6 đến nay, lượng khách từ TP.HCM đến Quảng Bình bình quân mỗi ngày duy trì 2-3 chuyến bay. Sau khi có chỉ đạo của UBND tỉnh, khu vực cảng đã triển khai các biện pháp kiểm tra, sàng lọc khách từ TP.HCM, phối hợp với lực lượng chức năng thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định. “Trước mắt đã sàng lọc được một số khách từ vùng dịch và đã đưa đi cách ly” - vị đại diện nói.

Tương tự, lượng khách đi lại trên đường bay TP.HCM - Vinh (Nghệ An) cũng sụt giảm đáng kể do tỉnh này thực hiện biện pháp tăng cường phòng chống đại dịch. Ông Hoàng Văn Thư, Giám đốc Cảng HKQT Vinh, thông tin theo hướng dẫn của Sở Y tế tỉnh Nghệ An, khách về từ TP.HCM vùng dịch theo Chỉ thị 16 thì cách ly tập trung 21 ngày. Các quận, huyện thực hiện theo Chỉ thị 15 thì cách ly tại nhà 14 ngày. Theo đó, cảng đã thông báo thông tin này đến các hãng hàng không để chủ động lịch khai thác, hành khách quyết định nên ở lại TP.HCM hay về Nghệ An. Ông Thư thông tin thêm: Trong giai đoạn dịch bùng phát này, tần suất khai thác trên đường bay TP.HCM - Vinh giảm còn bảy chuyến/ngày, đồng thời tỉ lệ trống khách trên các chuyến bay khá cao.•