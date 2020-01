Tân Sơn Nhất bắt đầu ‘nóng’ do dòng người đón kiều bào

Trong những ngày cận tết Canh Tý 2020, sân bay Tân Sơn Nhất nhộn nhịp bởi lượng khách đến và đi đông đúc. Đặc biệt một số Việt kiều về nước ăn tết được rất nhiều người thân ra sân bay đón.



Ga quốc tế đông nghẹt

Theo ghi nhận của PV, ngày thứ hai trong giai đoạn cao điểm người dân đi lại bằng đường hàng không dịp tết Canh Tý 2020 (từ 9-1 đến 8-2-2020), tại Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất, lượng khách ở ga quốc nội tăng đáng kể. Trong khi đó lượng người tập trung ở ga quốc tế khá đông đúc, chủ yếu là những người thân đi đón Việt kiều về nước.

Tại ga quốc nội, bảng thông báo cập nhật lịch các chuyến bay khá kín. Tuy nhiên, khâu tổ chức hướng dẫn, phân luồng rất bài bản từ các hãng, nhân viên phục vụ mặt đất nên khách cũng thảnh thơi làm thủ tục tại quầy truyền thống và check-in tại các kiốt.

Do lượng khách tăng đáng kể so với ngày thường nên các hãng mở tối đa các quầy làm thủ tục. Đồng thời các kiốt check-in của các hãng Vietnam Airlines, Jetstar Pacific và VietJet cũng được nhiều người sử dụng nên áp lực tại các quầy truyền thống giảm đáng kể. Tại khu vực xếp hàng chờ làm thủ tục soi chiếu an ninh, lượng khách không quá nhiều nên khá trật tự, thông thoáng.

Ngược lại, tại nhà ga quốc tế T2, các nhân viên rất bận rộn khi dòng người từ các địa phương vẫn tiếp tục tập trung ở sảnh ga đến để đón Việt kiều về quê ăn tết.

Theo quan sát, khu vực sảnh này từ sáng đến chiều tối thường trực cả “biển người” đến đón người thân dẫn đến ùn tắc. Theo đó, cảng đã bố trí nhiều nhân viên an ninh tại đây để liên tục nhắc nhở, hướng dẫn người đi đón tản ra bên ngoài, dành lối đi cho khách quốc tế có chỗ đón xe rời sân bay.

Chị Nguyễn Thị Bình (quê Bình Dương) cho hay hai năm nay người thân từ Mỹ mới về quê ăn tết nên nhà chị đưa sáu người đến đón, tranh thủ hàn huyên dọc đường.

“Biết là đi đông cũng bất tiện tại sân bay nhưng mấy năm mới gặp một lần, với lại thuê xe rộng nên mọi người cùng đi cho đầm ấm” - chị Bình nói.

Chị Anh Thư (quận Bình Thạnh) chia sẻ: “Tôi cứ nghĩ mỗi gia đình tôi đi đón người thân đông, nào ngờ hỏi ra mới biết nhiều nhà cũng đi đông vậy, thậm chí có nhà đi cả chục người luôn ấy chứ. Đông đúc, ngột ngạt tí nhưng vui vì được gặp người thân nhiều năm mới về nước”.



“Biển người” đi đón Việt kiều về nước ăn tết ở khu vực ga quốc tế T2. Ảnh: P.ĐIỀN

750 chuyến bay mỗi ngày

Quan sát dữ liệu từ trang thông tin cập nhật tình trạng các chuyến bay Flightradar24 tại sân bay Tân Sơn Nhất cho thấy thường trực trên khu bay, đường lăn có đến 15-20 máy bay của các hãng hàng không Việt Nam liên tục cất và hạ cánh.

Trao đổi với PV, đại diện Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cho biết: Nắm bắt lượng khách năm nay tăng 6% so với năm trước, theo đó cảng đã lên kế hoạch và bố trí nhân lực giải tỏa ùn tắc cả bên trong lẫn bên ngoài khá nhuần nhuyễn, đảm bảo hành khách đi lại dịp tết thuận lợi. Thời điểm hiện tại số lượng khách đi lại dù cao hơn ngày thường nhưng chưa phải lúc cảng bận rộn nhất.

Vị đại diện thông tin thêm, trong hai ngày qua, bình quân mỗi ngày có khoảng 750 chuyến bay, tăng nhẹ so với ngày thường. Dự kiến từ ngày 20 tháng Chạp (ngày 24-1-2020) lượng khách bay tết mới tăng kịch trần, lịch bay các hãng sẽ tấp nập hơn.

“Hiện các phương tiện, nhân sự bên trong sân bay cơ bản đã đáp ứng nhu cầu khi khách tăng cao. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn lo lắng tình trạng ùn tắc giao thông ở các tuyến cửa ngõ dẫn vào sân bay lúc cao điểm, khiến khách di chuyển khó khăn, thấp thỏm lo lỡ chuyến bay. Trước tình hình đó, cảng cần sự phối hợp nhịp nhàng với các lực lượng CSGT, thanh tra giao thông điều tiết từ bên ngoài” - lãnh đạo Cảng HKQT Tân Sơn Nhất nói.

Theo quan sát của chúng tôi, bên ngoài tuyến đường Trường Sơn, cửa ngõ dẫn vào sân bay lại thường xuyên ùn tắc do dòng phương tiện di chuyển để đưa khách vào sân bay khá đông.