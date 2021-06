Thời gian gần đây, dịch COVID-19 bùng phát khiến TP.HCM phát sinh rất nhiều khu cách ly, khu phong tỏa tạm thời trong khu dân cư, do vậy lượng rác thải cũng tăng đột biến với khối lượng ngày càng lớn. Do đó, UBND TP đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải y tế phát sinh do dịch COVID-19 trên địa bàn TP.