TP.HCM: An toàn giao thông gắn với phòng dịch dịp lễ 30-4

Cụ thể, UBND TP.HCM có ý kiến chỉ đạo, giao Thường trực Ban An toàn giao thông TP, Sở GTVT, Công an thành phố, UBND các quận, huyện phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Đặc biệt là tiếp tục bảo đảm thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống đại dịch COVID-19.

Trong đó, tập trung các nhiệm vụ sau: Sở GTVT chủ trì, phối hợp với Công an TP và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng phương án vận tải và tổ chức phân luồng giao thông hợp lý, tuân thủ quy định phòng chống dịch, bảo đảm năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải và không để phát sinh ùn tắc kéo dài, nhất là tại các khu vực giao thông cửa ngõ, các đầu mối giao thông trọng điểm (nhà ga, sân bay, bến cảng...).

Đồng thời, Sở GTVT phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông công bố số điện thoại đường dây nóng về vận tải và an toàn giao thông trên phương tiện thông tin đại chúng để tiếp nhận, phối hợp giải quyết kịp thời các ý kiến phản ánh của cơ quan, đơn vị và người dân trong dịp lễ.

UBND TP giao Công an TP chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục duy trì nghiêm, hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông gắn với nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19; có phương án ngăn chặn, xử lý, trấn áp hiệu quả hành vi tụ tập đua xe trái phép, duy trì trật tự, kỷ cương trong giao thông đô thị.

UBND TP giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Thường trực Ban An toàn giao thông TP và các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Giao Thường trực Ban An toàn giao thông TP là đầu mối theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện đầy đủ các nội dung nhiệm vụ nêu trên. Đồng thời tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và UBND TP theo đúng chế độ quy định.