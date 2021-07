Sở GTVT TP.HCM vừa đưa ra phương án về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông và bố trí luồng xanh cho xe có giấy nhận diện phương tiện tại 12 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, về tổ chức giao thông tại 12 chốt, trạm cấp TP theo Quyết định số 1677/QĐ BCĐ: Sở GTVT giao Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai lắp đặt hệ thống biển báo, vạch sơn, chóp nón, cọc tiêu, băng rôn, đèn chớp, mở dải phân cách.... Từ đó, các phương tiện có thể quay đầu tại 12 điểm chốt, trạm kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 cấp TP.



TP.HCM chuẩn bị sẵn sàng mọi phương án tại 12 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: ĐT.



Sơ đồ hướng dẫn việc cấp thẻ nhận diện phương tiện. Ảnh: Sở GTVT TP.HCM cung cấp.

Trong đó lưu ý việc lắp đặt biển báo, băng rôn về làn đường ưu tiên cho các loại xe có Giấy nhận diện phương tiện lưu thông qua các chốt kiểm soát. Chủ động phối hợp với lực lượng công an (Tổ trưởng các chốt, trạm) để thống nhất triển khai cho phù hợp với tình hình thực tế.

Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ phối hợp với Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP đảm bảo đèn chiếu sáng công cộng hoạt động 100% tại các chốt, trạm kiểm soát dịch COVID-19. Đồng thời cung cấp áo phản quang, trang thiết bị phản quang cần thiết cho các lực lượng tham gia kiểm soát dịch khi thực hiện nhiệm vụ vào ban đêm.

Sở GTVT đề nghị các lực lượng tham gia kiểm soát dịch (Công an TP, Sở Y tế, Bộ Tư lệnh TP, Thanh tra Sở GTVT, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP, Công ty TNHH Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong; lực lượng công an, y tế, dân quân các quận, huyện; Cục Quản lý thị trường TP);... bố trí lực lượng, phương tiện thiết bị phục vụ kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

Trên cơ sở phương án nêu trên, Sở GTVT đề nghị UBND TP Thủ Đức, các quận - huyện khi tổ chức các chốt, trạm kiểm dịch phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn cần phải thực hiện đầy đủ theo đúng phương án nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong quá trình thực hiện.

Sở GTVT đề nghị Sở Xây dựng chịu trách nhiệm đảm bảo đèn chiếu sáng công cộng hoạt động 100% tại các chốt, trạm kiểm soát dịch. Đồng thời khẩn trương lắp đặt bổ sung đèn chiếu sáng công cộng theo yêu cầu của lực lượng Công an đối với trường hợp vị trí trạm, chốt kiểm soát dịch không đảm bảo yêu cầu chiếu sáng ban đêm.

Sở GTVT giao Thanh tra Sở GTVT bố trí đủ lực lượng tham gia tại các chốt kiểm tra liên ngành phòng, chống dịch COVID-19; Chịu trách nhiệm phối hợp dừng và giữ các phương tiện, hàng hóa... trong suốt thời gian kiểm tra y tế và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng chốt hoặc Trưởng ca trực.

Thanh tra Sở phối hợp xử lý các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, xử lý chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện vận tải vi phạm vận chuyển hành khách quá số lượng quy định.

Thanh tra cũng tiến hành xử lý các phương tiện đã bị buộc tạm ngưng hoạt động trong thời gian phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 2279/UBND-VX của UBND TP.HCM.