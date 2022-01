Giảm 69,5% tỉ lệ vi phạm trật tự xây dựng Theo Sở Xây dựng TP, sau hai năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU về chấn chỉnh vi phạm trật tự xây dựng, tổng số công trình vi phạm 1.919 công trình, bình quân 2,6 vụ/ngày, giảm 5,9 vụ/ngày, tỉ lệ giảm là 69,5%, so với bình quân số vụ vi phạm trước thời điểm ban hành Chỉ thị số 23-CT/TU là 8,5 vụ/ngày. Về chống ngập, TP đã giải quyết các tuyến đường ngập do mưa với 22 dự án được thực hiện. Trong đó có sáu dự án giải quyết nhiều điểm ngập trên các tuyến đường gồm: Lê Đức Thọ, Quang Trung (Gò Vấp), Đặng Thị Rành, Dương Văn Cam (Hóc Môn), Kha Vạn Cân (TP Thủ Đức), Bạch Đằng (Bình Thạnh), quốc lộ 1A. Về các tuyến đường ngập do triều, TP phấn đấu hoàn thành dự án Giải quyết ngập do triều cho khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1 để giải quyết ngập cho bốn tuyến đường (Huỳnh Tấn Phát, Lê Văn Lương, Trần Xuân Soạn, quốc lộ 50). Hiện nay, dự án đã thi công hoàn thành đạt 93,33% tổng khối lượng.