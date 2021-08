Ngày 25-8, toàn bộ các chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM đều kiểm tra việc ra đường bằng mẫu giấy đi đường mới do Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM, công an cấp huyện và cấp xã in, ký ban hành.



Lực lượng chức năng kiểm soát việc ra đường ở chốt Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh. Ảnh: LÊ THOA

Dùng giấy đi đường cũ trước 23-8: Phải quay đầu

Có mặt tại chốt kiểm soát trên đường Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh), đoạn trước cổng Bến xe miền Đông, vào trưa cùng ngày, chúng tôi ghi nhận lực lượng chức năng đã dừng tất cả phương tiện qua chốt, đề nghị xem giấy đi đường của người dân.

Tại đây, nhiều người đã sử dụng mẫu giấy đi đường mới. Chị TNTL, nhân viên làm việc tại sân bay nhanh nhẹn trình giấy cho CSGT kiểm soát. Chị L. cho biết chị nhận được mẫu giấy mới vào 20 giờ hôm qua (24-8), đơn vị của chị L. có hơn 100 người nhưng được cấp khoảng 10 giấy để đảm bảo 10% nhân viên được ra đường làm việc.



Một người nhanh nhẹn trình giấy đi đường mẫu mới do Công an TP.HCM ký. Ảnh: LÊ THOA

Bên cạnh đó, vẫn còn khá nhiều người dân dùng mẫu giấy đi đường cũ có hiệu lực từ 0 giờ 23-8 do các sở, ngành cấp.

Lúc này lực lượng chức năng giải thích rằng mẫu này đã hết hiệu lực, người dân phải đổi mẫu giấy đi đường mới do Phòng PC08, Công an cấp huyện, cấp xã in và ký ban hành, có hiệu lực từ 0 giờ 23-8. Đồng thời đề nghị người dân nhanh chóng liên lạc với cơ quan, đơn vị phụ trách để thực hiện nay.

Công an, CSGT còn cho người dân xem mẫu giấy đi đường mới để mọi người hiểu và đồng thuận. Các trường hợp này công an tạm “du di” cho người dân qua chốt để đi làm giấy mới.



Một trường hợp trình giấy đi đường do UBND cấp huyện ký ban hành từ 23-8. Ảnh: LÊ THOA

Tuy nhiên, trong quá trình kiểm soát, lực lượng chức năng vẫn phát hiện nhiều trường hợp dùng giấy xác nhận cũ được các công ty, đơn vị tự ký ban hành từ tháng 7-2021 hoặc đầu tháng 8-2021. Một số giấy xác nhận cũ kĩ, nhàu, nhiều nếp gấp do đã sử dụng lâu.

Anh H. đi từ TP Thủ Đức muốn lên quận Bình Thạnh để làm một giao dịch với ngân hàng nhưng lại dùng giấy xác nhận của công ty. Anh H. cho biết do đến hẹn giao dịch nên anh buộc phải đi nhưng khi nghe CSGT giải thích về mẫu giấy đi đường mới nhất thì anh H. đồng thuận, chấp nhận quay đầu xe.



CSGT buộc các trường hợp dùng giấy xác nhận quá cũ quay đầu xe. Ảnh: LÊ THOA

Đối với các trường hợp không những không có giấy đi đường mới nhất mà còn dùng giấy xác nhận quá cũ thì công an sẽ linh hoạt xử lý. Nếu người dân có đầy đủ giấy tờ cá nhân, giấy tờ xe phù hợp thì sẽ tạo điều kiện để quay đầu xe.

Kiểm tra tin nhắn của người tiêm vaccine

Tại chốt kiểm soát Phạm Văn Đồng – Phan Văn Trị (quận Gò Vấp), lực lượng chức năng cũng linh động cho những người còn dùng giấy đi đường hiệu lực từ 23-8 được qua chốt để làm giấy đi đường mới.

Anh NLLT, nhân viên IT viễn thỗng, đã cho lực lượng quân sự xem tạm bản giấy đi đường mới của Công an TP trên điện thoại. Anh T. cho biết: "Tôi chỉ kịp nhận được bản scan trên điện thoại do đơn vị cấp, hiện tôi đang trên đường lên công ty để lấy bản giấy".



Anh NLLT, nhân viên IT viễn thông, cho quân sự xem bản scan giấy đi đường mới qua điện thoại. Ảnh: LÊ THOA

Đối với người đi tiêm vaccine, lực lượng chức năng nhanh nhẹn kiểm tra tin nhắn thông báo mời tiêm với đúng ngày, giờ kèm CMND/CCCD và mời người dân qua chốt. Trường hợp mới đi tiêm vaccine về phải trình giấy xác nhận.

CSGT cho biết: “Dù đối tượng này không cần có giấy đi đường nhưng đối với các thông báo hẹn tiêm vaccine, chúng tôi phải xem kĩ thời gian tiêm, đúng tên, tuổi người tiêm”.



Lực lượng chức năng mất nhiều thời gian kiểm tra thanh niên đi tiêm chủng khác giờ hẹn trên tin nhắn. Ảnh: LÊ THOA

Với việc kiểm soát chặt, khi công an phát hiện anh HTN (30 tuổi, ngụ Gò Vấp) trình thông báo tiêm vaccine có hẹn giờ vào chiều 24-8 thì công an phải kiểm tra rất lâu.

Trình bày với tổ công tác, anh N. cho biết lịch hẹn tiêm vaccine của anh vào chiều hôm qua nhưng lúc đó điểm tiêm hết vaccine nên hẹn anh quay lại vào sáng nay. “Sáng nay đến thì em bị dị ứng thuốc nên đành phải đi về” – N. kể nhưng không có cách nào chứng minh việc này.



CSGT kiểm tra mã QR đối với các phương tiện vận chuyển được miễn giấy đi đường. Ảnh: LÊ THOA

Thấy thế, lực lượng chức năng đã chủ động liên lạc với cảnh sát khu vực nơi anh N. tạm trú, đồng thời tạo điều kiện cho anh N. được quay lại điểm tiêm để lấy phiếu sàng lọc mà anh đã điền trước đó để chứng minh việc đi tiêm của mình.