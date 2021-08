Thu nước vào các hồ điều hòa để giảm ngập PGS-TS Nguyễn Hồng Quân, nguyên Giám đốc phụ trách Trung tâm Quản lý nước và biến đổi khí hậu (Viện Môi trường và Tài nguyên, ĐH Quốc gia TP.HCM), cho rằng ngoài ngập do triều thì TP.HCM còn ngập nhiều do mưa. Trong khi đó, các giải pháp để giảm ngập do mưa của TP hiện nay còn hạn chế. Theo ông Quân, một trong những khó khăn của TP hiện nay là do chúng ta bê tông hóa khá nhiều nên không có chỗ giữ nước. Nếu không giữ được nước thì nước sẽ vào cống nhưng cống lại rất nhỏ so với yêu cầu thoát nước. TP đã có những dự án liên quan đến hệ thống thoát nước nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu trong điều kiện mưa nhiều như hiện nay. Hiện nay TP cũng đã có triển khai một số dự án các hồ điều hòa. Chúng ta có dự án nhưng cũng cần phải tính toán làm sao để thu nước vào các hồ điều hòa một cách hiệu quả. “Theo tôi, ngoài những hồ lớn, các cụm dân cư có thể tính toán để có thêm những hồ nhỏ để chứa nước và gia tăng thêm mảng xanh. Điển hình một dự án bất động sản có thể đưa các chức năng chống ngập vào, nếu chúng ta có thể phối hợp với những chủ đầu tư để phối hợp cùng thực hiện tăng cường thêm mảng để tăng cường chống ngập…” - PGS-TS Nguyễn Hồng Quân chia sẻ.