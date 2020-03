Vận tải hành khách ở An Giang tê liệt 50% vì dịch COVID-19

(PLO)- Theo Sở GTVT tỉnh An Giang, do ảnh hưởng COVID-19, hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt giảm hơn 30%, vận tải hành khách tuyến cố định, xe hợp đồng giảm hơn 50% so với cùng kỳ.