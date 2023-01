Doanh nghiệp địa ốc chật vật 'xoay' dòng tiền

(PLO)- Trong bối cảnh lãi suất cho vay mua nhà tăng cao, người mua nhà ưu tiên những dự án có chính sách chiết khấu cao, phương thức thanh toán dễ thở và nhiều ưu đãi.

Báo cáo mới nhất của Cushman & Wakefield ghi nhận năm 2022 thị trường bất động sản tại TP.HCM có phục hồi nhẹ sau khoảng thời gian tạm dừng năm 2021 do COVID-19. Thị trường căn hộ trên địa bàn thành phố có tổng cộng 17.028 căn được chào bán, tăng 87% so với cả năm 2021. Tuy nhiên, trong quý 4-2022, doanh số bán mới đạt 983 căn, giảm 76% so với quý trước.

Chủ đầu tư tìm mọi cách giữ doanh số

Trong bối cảnh tín dụng cho bất động sản bị siết, chủ đầu tư đưa ra nhiều chính sách thanh toán nhắm đến nhóm khách hàng có tiền mặt trong tay, chủ yếu ưu tiên thanh toán nhanh với chiết khấu cao và nhiều ưu đãi. Bên cạnh đó, các nhà phát triển dự án cũng áp dụng các chính sách thanh toán linh hoạt cùng với các mức chiết khấu cao để giữ vững doanh số.

Cushman & Wakefield nhận thấy nhu cầu đối với các căn hộ trung cấp vẫn ở mức cao, người mua ưa chuộng các dự án có phương thức thanh toán linh hoạt. Chẳng hạn nếu người mua có tiền mặt và sẵn sàng trả sớm so với tiến độ sẽ được nhận mức chiết khấu từ 3% - 16%, ân hạn nợ gốc và miễn lãi suất từ 12 – 36 tháng khi vay ngân hàng. Ngoài ra còn được tặng nội thất, cam kết cho thuê lại hoặc chiết khấu thẳng vào giá trị căn hộ…

Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Giám đốc Kinh doanh Phú Đông Group cho biết: Bên cạnh ưu điểm về pháp lý dự án đã hoàn thiện, Phú Đông Sky Garden còn có mức giá hợp lý sát nhu cầu ở thực và sở hữu đa dạng phương thức thanh toán phù hợp với khả năng tài chính khác nhau của khách hàng.

Điển hình như phương thức thanh toán hỗ trợ lãi vay, khách hàng chỉ cần thanh toán 20%, 50% còn lại được ngân hàng hỗ trợ giải ngân với lãi suất 0%, ân hạn nợ gốc đến khi nhận nhà. Mới đây nhất, Phú Đông Group còn đưa ra phương thức thanh toán hỗ trợ lãi vay 48 tháng với lãi suất cố định 6%/năm. Bên cạnh đó, Phú Đông Sky Garden còn có các chính sách như thanh toán với tiến độ 0,5%/tháng hay cam kết thuê lại với lãi suất cố định 12 triệu/tháng.

"Tập trung 80% sản phẩm hướng đến người trẻ, chúng tôi hiểu được những trăn trở của khách hàng nên liên tục cập nhật và đưa ra các chương trình để hỗ trợ khách. Với phương thức thanh toán của chúng tôi đưa ra đều hướng tới mục tiêu để người mua nhà không bị áp lực về việc thanh toán theo tiến độ hay biên độ của việc tăng lãi suất và có thời gian chuẩn bị tài chính cho giai đoạn tiếp theo" - bà Thảo nhấn mạnh.

Đói vốn cho NOXH vì chưa hoàn thiện cơ chế

Đối với nhà ở xã hội, có khoảng 2,5 triệu m2 sàn nhà ở xã hội sẽ được phát triển cho những đối tượng thu nhập thấp trước năm 2025 với những chủ đầu tư lớn như là Vinhomes, Hưng Thịnh…

Liên quan đến giải pháp về khơi thông dòng vốn cho các dự án nhà ở xã hội, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú cho biết: “Hiện các bộ, ngành chức năng đang xem xét việc cấp bù phần ưu đãi cho các ngân hàng thương mại khi cho vay nhà ở xã hội. Tuy nhiên, một là hiện chưa bố trí được nguồn vốn. Hai là cũng chưa hoàn thiện cơ chế, nhưng các ngân hàng thương mại đang rất sẵn sàng.

Ngoài ra còn có nguồn của ngân hàng thương mại cho vay những lĩnh vực thuộc nhà ở xã hội hoặc nhà ở phục vụ cho người dân mang tính chất thương mại nhưng giá rẻ và trực tiếp phục vụ cho nhu cầu thực về nhà ở của người dân”.

Phó Thống đốc cho biết, đây cũng là một trong những chủ trương của ngành ngân hàng nhiều năm qua và đặc biệt năm 2023 này, NHNN vẫn xác định đây là phân khúc khuyến khích phát triển nên đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại tập trung cho vay.

Về thị trường nhà liền thổ tại thành phố, trong năm 2022, nguồn cung mới đạt 1.200 căn, tăng 12% theo năm do thị trường phục hồi so với năm 2021 trầm lắng bởi Covid. Trong khi đó, lượng căn bán giảm 3% do tâm lý thị trường chững lại và người mua do dự trong bối cảnh bất định.

Dữ liệu của Cushman & Wakefield cho thấy giá bán sơ cấp giảm nhẹ 0,2% theo quý do một số dự án đưa ra chính sách chiết khấu, nhưng giá vẫn tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước vì nguồn cung chủ yếu đến từ phân khúc cao cấp ở các vị trí đắc địa.

