Đôi co vì 'công an phường phát hiện vi phạm nồng độ cồn thì CSGT không được ... lập biên bản'! 14/10/2024 06:57

(PLO)- Người vi phạm nồng độ cồn cho rằng lực lượng CSGT không được phép lập biên bản vi phạm hành chính vì bản thân bị công an phường phát hiện vi phạm.

Tối 13-10, Đội CSGT - trật tự Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường Hiệp Bình (phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức) kết hợp tuần tra kiểm soát các tuyến đường nhỏ, tuyến hẻm xung quanh khu vực.

Hơn 2 tiếng lập chốt và tuần tra kiểm soát, tổ công tác đã phát hiện và lập biên bản 11 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó chỉ một trường hợp xuất trình được giấy phép lái xe.

Hơn 2 tiếng lập chốt và tuần tra, tổ công tác phát hiện và lập biên bản 11 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: HỒNG THẮM

Cụ thể, gần 22 giờ, trong lúc tuần tra, tổ công tác phát hiện trường hợp HTĐ điều khiển xe máy có dấu hiệu loạng choạng nên yêu cầu dừng xe và kiểm tra. Sau khi thổi máy đo, kết quả hiển thị Đ có mức nồng độ cồn là 1,104 mg/l khí thở, gần gấp ba lần nồng độ kịch khung (0,4 mg/l khí thở).

Thời điểm trên, Đ có dấu hiệu không được tỉnh táo vì quá xỉn và liên tục "lời qua tiếng lại" với lực lượng chức năng. Đ sau đó không xuất trình được giấy tờ xe và giấy phép lái xe, đồng thời chấp nhận bỏ xe, bỏ ra về và không ký biên bản vi phạm.

Nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn không xuất trình được giấy phép lái xe. Ảnh: HỒNG THẮM

Đến khoảng 23 giờ, tổ tuần tra phối hợp công an phường Hiệp Bình Chánh tiến hành kiểm tra một số tuyến đường nhỏ và phát hiện trường hợp vi phạm là ĐCT.

Sau khi kiểm tra lần 1 xác định T có nồng độ cồn, đến lần 2 kiểm tra mức nồng độ vi phạm, T nhiều lần không đồng ý thổi vào máy đo, đôi co với lực lượng CSGT vì cho rằng mình bị công an phường phát hiện vi phạm thì công an phường đo, lực lượng CSGT không có quyền đo.

Lực lượng CSGT sau đó giải thích và yêu cầu T chấp hành thổi vào máy đo, nếu yêu cầu 3 lần T vẫn không chấp hành và tiếp tục đôi co, tổ công tác sẽ lập biên bản hành chính về hành vi không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn.

Đội CSGT-TT TP Thủ Đức phối hợp với công an phường Hiệp Bình Chánh tuần tra tại nhiều tuyến đường khu vực. Ảnh: HỒNG THẮM

Đến lần yêu cầu thứ 3, T mới chịu thổi vào máy đo, mức nồng độ cồn vi phạm của T hiển thị là 0,414 mg/l khí thở. Khi lực lượng CSGT tiến hành lập biên bản vi phạm, T tiếp tục không hợp tác và không đồng ý với cách làm việc của lực lượng chức năng.

"Đồng chí công an phường dẫn tôi lại đây thì lập biên bản tôi, các anh CSGT không được phép lập" - T nói và sau đó dùng điện thoại chụp bản tên công an phường để làm bằng chứng rồi bỏ về, không ký biên bản.

Một lúc sau, T quay lại nói đã tỉnh táo hơn rồi đồng ý ký và nhận biên bản vi phạm hành chính để đóng phạt. Với lỗi vi phạm trên, T sẽ bị phạt tiền từ 6-8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 22-24 tháng.

Lực lượng CSGT lập biên bản người vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: HỒNG THẮM

Cũng trong thời gian trên, tổ tuần tra phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính với trường hợp NP (làm nghề chạy xe ôm công nghệ), có mức nồng độ cồn vi phạm là 0,511 mg/l khí thở. P không xuất trình được giấy tờ xe và giấy phép lái xe và cho biết bỏ quên ở nhà.

Khi lực lượng chức năng thông báo mức phạt 7 triệu đồng, P nói mức phạt đó quá lớn, P là dân lao động nên không đủ tiền đóng phạt và xin lùi ngày đóng phạt ra xa.

Trước đó khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, lực lượng CSGT-TT TP Thủ Đức cho biết đường Hiệp Bình (phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm một người chết.

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, người đàn ông (khoảng 35 tuổi) điều khiển xe máy trên đường Hiệp Bình (hướng đi Quốc lộ 13) trong tình trạng có nồng độ cồn, người này đã chạy xe lao thẳng lên vỉa hè, tông vào sạp bán dừa, bị vật nhọn đâm tạo vết cắt sâu ở cổ, sau đó tử vong trên đường đi cấp cứu.