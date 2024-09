Đôi nam nữ bị truy nã ở Hải Phòng, trốn vào Nghệ An thì bị bắt 11/09/2024 18:44

(PLO)- Đôi nam nữ cùng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy rồi cùng trốn truy nã, đã bị công an bắt giữ.

Chiều 11-9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết Công an huyện Diễn Châu vừa phối hợp cơ quan chức năng, bắt giữ Ngô Văn Tuấn và Nguyễn Thị Thế (hai người trốn truy nã), về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tuấn và Thế bị bắt giữ.

Tuấn (36 tuổi, ngụ xã Mỹ Đức, huyện An Lão, TP Hải Phòng) và Thế (30 tuổi, ngụ xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu).

Trước đó, Thế và Tuấn tổ chức sử dụng ma tuý rồi bỏ trốn nên ngày 12-8, Công an huyện Kiến Thụy (TP Hải Phòng) đã ra quyết định truy nã Thế, Tuấn.

Công an huyện Diễn Châu đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An và triển khai kế hoạch truy bắt Thế, Tuấn.

Hai người này đang lẩn trốn ở Nghệ An và TP.HCM nên Công an huyện Diễn Châu đã cử hai tổ công tác trực tiếp xác minh trên địa bàn huyện Diễn Châu và TP.HCM; và đã bắt được Thế và Tuấn.

Nguyên đã về nước đầu thú.

Ngày 11-9, Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, cũng cho biết đã vận động thuyết phục được Ngô Công Nguyên (20 tuổi, quê xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc) về quê nhà đầu thú.

Trước đó, năm 2022, Nguyên bị Công an TP Hà Nội bắt giữ về hành vi cướp giật tài sản và bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 18 tháng tù treo về tội danh nêu trên.

Quá trình chấp hành án tại địa phương, Nguyên đã bỏ trốn nhiều nơi, sau đó sang Campuchia.

Nắm được thông tin này, Công an huyện Nghi Lộc, chính quyền địa phương đã tác động để Nguyên trở về nước đầu thú nhằm được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.