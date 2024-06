Đội tuyển Indonesia ở nhóm hạt giống chót, 8,5 suất châu Á được quyết ra sao? 23/06/2024 10:11

Ngày 27-6, AFC tiến hành bốc thăm ba bảng đấu vòng loại World Cup 2026 giai đoạn 3 khu vực châu Á.

Theo đó đại diện duy nhất Đông Nam Á là đội tuyển Indonesia nằm ở nhóm hạt giống chót, tức nhóm 6. Điều này hứa hẹn một cuộc tranh tài cực kỳ gian lao với thầy trò HLV Shin Tae-yong của đội tuyển Indonesia.

Cả một guồng máy nhà nước Indonesia chống lưng đội tuyển gồm Tổng thống Joko Widodo (giữa), tỉ phú Erick Thohir và HLV Shin Tae-yong. Ảnh: Bola

18 đội vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2026, tức đã có vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027, bây giờ nhiệm vụ của họ, trong đó có đại diện duy nhất Đông Nam Á là đội tuyển Indonesia dồn vào mục tiêu đánh chiếm 1 vé trong số 8,5 suất châu Á đi dự World Cup 2026 tại Mexico, Canada và Mỹ.

14 giờ ngày 27-6, tại Kuala Lumpur nơi đặt trụ sở của AFC sẽ tiến hành lễ bốc thăm.

Đội tuyển Indonesia được "chống lưng" vững chãi trước cơ hội săn vé World Cup 2026. Ảnh: Bola

Theo như phân chia hạt giống dựa trên thành tích và bảng xếp hạng mới nhất của FIFA (ngày 20-6) thì đội tuyển Indonesia có thứ hạng 134 thế giới nằm ở nhóm hạt giống thấp nhất (số 6), điều đáng nói là ở nhóm hạt giống thấp nhất này có cả tuyển Triều Tiên một đội tuyển có trình độ “mâm đầu” của làng bóng đá châu Á.

Trong số 18 đội này có ba đội lần đầu tiên góp mặt ở giai đoạn 3 là Indonesia, Palestine, và Kyrgyzstan.

18 đội sẽ được chia làm ba bảng đấu bắt đầu thi đấu từ tháng 9-2024 đến tháng 6-2025. Mỗi bảng đấu sẽ thi đấu vòng tròn lượt đi và về.

Khi vòng bảng của giai đoạn 3 kết thúc, mỗi bảng chọn đội nhất và nhì dự World Cup 2026. Đội xếp thứ 3 và 4 mỗi bảng sẽ tham dự vòng Play off. Và như thế, có 6 đội xếp thứ 3 và 4 của mỗi bảng đấu tham dự vòng Play off. Sáu đội này chia làm hai bảng đá vòng tròn một lượt chọn đội nhất mỗi bảng đi vòng chung kết World Cup 2026. Hai đội xếp nhì của mỗi bảng đá tiếp Play off sân nhà và sân khách, đội thắng sẽ tiếp tục đi tranh vòng Play off liên khu vực.

Đội tuyển Indonesia có cả một guồng máy chính trị vào cuộc để nỗ lực đưa đội đoạt được tấm vé dự World Cup 2026. Đội tuyển Indonesia đang quyết liệt với chính sách nhập tịch cầu thủ để gia tăng sức mạnh đội tuyển nhằm thi đấu tốt ở giai đoạn 3 này.

Cũng tại buổi lễ bốc thăm ngày 27-6 này, nhóm các đội tuyển vào giai đoạn 2 nhưng không thể vào giai đoạn 3 cũng sẽ được bốc thăm để xác định sáu bảng đấu tranh vé đi vòng chung kết Asian Cup 2027, trong đó có Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Myanmar, Philippines...

+Kết quả phân hạt giống nhóm 18 đội vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2026:

Nhóm 1: Nhật Bản (thứ hạng FIFA-17), Iran (20), Hàn Quốc (22)

Nhóm 2: Úc (23), Qatar (35), Iraq (55)

Nhóm 3: Saudi Arabia (56), Uzbekistan (62), Jordan (68)

Nhóm 4; UAE (69), Oman (76), Bahrain (81)

Nhóm 5: Trung Quốc (88), Palestine (95), Kyrgyzstan (101)

Nhóm 6: Triều Tiên (110), Indonesia (134), Kuwait (137)