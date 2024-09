Đội tuyển Indonesia sáng cửa góp mặt ở World Cup 2026

Gặp hai đối thủ thuộc hàng “xương xẩu” nhất châu Á ở vòng loại thứ ba World Cup 2026, nhưng đội tuyển Indonesia đã không thua nhờ ngoại lực khi lần lượt hòa Saudi Arabia (1-1) và Úc (0-0).

Nguồn ngoại lực của Indonesia với đội hình xuất phát 9 tây nhập tịch cho thấy cửa đi World Cup 2026 của đội tuyển đến từ khu vực Đông Nam Á này là có.

Dễ nhìn thấy là lực lượng nhập tịch của Indonesia bổ sung vào đội tuyển theo từng đợt và toàn những cầu thủ rất chất lượng. Chẳng hạn như thủ môn Maarten Paes là gương mặt nhập tịch mới nhất, anh có tấm hộ chiếu Indonesia trước thời điểm ngày 5-9 chỉ nửa tháng.

Vào vòng loại thứ ba World Cup 2026, Maarten Paes trở thành thủ môn số 1 ngay tức khắc. Hai điểm mà Indonesia có được trong chuyến làm khách tại Saudi Arabia và trên sân nhà tiếp Úc, Maarten Paes góp công cực lớn. Thủ môn đang khoác áo Dallas FC của Mỹ này đã làm nản lòng các chân sút Saudi Arabia và Úc.

Ngoài Maarten Paes, Indonesia có hàng loạt cầu thủ khác đang đá ở Hà Lan như trung phong Rafael Struick, Ragnar Oratmangoen, tiền vệ Ivar Jenner, Justine Hubner,Sandi Walsh. Indonesia cũng có 1 cầu thủ rất đặc biệt là trung vệ Jay Idzes đang đá Serie A trong màu áo Venezia, 3 cầu thủ đang đá giải hạng nhất Anh là Marcelino Ferdinan (Oxford Utd), Elkan Boggott (Blackpool), Nathan Tjoe Aon (Swansee).

Với lực lượng như thế, nếu bảng C vòng loại thứ ba World Cup 2026 tiến thêm ít vòng đấu nữa, đội tuyển Indonesia sẽ trở nên liền lạc, ăn ý hơn, nhất định đội sẽ chất lượng hơn hiện nay và hỏa lực sẽ nguy hiểm hơn. Nếu xét về con người, chất lượng cầu thủ đang thi đấu các giải châu Âu hay Mỹ thì Indonesia chỉ đứng sau Nhật Bản và Hàn Quốc mà thôi.

Sau hai lượt trận, đội tuyển Indonesia đang xếp thứ 4 bảng C với hai trận hòa. Nhật Bản thì Indonesia chưa thể cạnh tranh nổi khi họ đang đứng đầu bảng với 6 điểm, ghi 12 bàn (thắng Trung Quốc 7-0 và Bahrain 5-0).

Nếu vòng loại giai đoạn ba đi thêm ít vòng đấu nữa, đội tuyển Indonesia sẽ hay hơn, hiểu ý hơn và hỏa lực của họ sẽ vào guồng. Ngoài Nhật Bản, các đội còn lại như Bahrain, Trung Quốc, Saudi Arabia, Úc, Indonesia có cơ hội ngang và tương lai gần có thể họ mạnh hơn nhờ ngoại lực tây nhập tịch thi đấu ở những giải rất chất lượng.

Chính vì lẽ này, đội tuyển Indonesia đủ thực lực để tranh một trong hai vé, tức tốp 2 khi bảng C kết thúc để có tấm vé chính thức đi World Cup 2026.

Có một chi tiết giúp chúng ta có nhìn ra sự lạc quan của đội tuyển Indonesia. Ở lượt trận thứ hai ngày 10-9 vừa qua, HLV Branko Ivankovic của tuyển Trung Quốc cũng tung ra đội hình hơn nửa số cầu thủ là tây nhập tịch đá với Saudi Sarabia (Trung Quốc thua 1-2), nhưng tuyển thủ tây nhập tịch của Trung Quốc là chơi ở giải Trung Quốc kém chất lượng. Trong khi đó tây nhập tịch của Indonesia lại đang chơi các giải mạnh ở châu Âu. Vấn đề này là không hề nhỏ giúp chất lượng đội tuyển Indonesia vượt trội cực nhanh. Còn nhờ hồi vòng 1/8 Asian Cup 2023 đầu năm nay tại Qatar, Indonesia thua Úc 0-4, thì tối ngày 10-9 Úc không thể thắng nổi Indonesia.

HLV Shin Tae-yong cùng một guồng máy bóng đá Indonesia dưới sự hỗ trợ mạnh mẽ của Tổng thống Joko Widodo, LĐBĐ nước này, giới doanh nghiệp đứng đầu là tỉ phú Erick Thohir (Chủ tịch LĐBĐ Indonesia) đã quyết liệt dùng ngoại lực là phải căng cơ, khoa học. Các tây nhập tịch Indonesia thì đều mang hai dòng máu, gốc gác Indonesia và Hà Lan. Ngay trung vệ Jay Idzes đang đá Venezia thuộc Seria A, đó cũng là cầu thủ Hà Lan mang hai dòng máu Hà Lan-Indonesia. Hay thủ môn Maarten Paes đang đầu quân Dallas FC của Mỹ cũng mang hai dòng máu Indonesia-Hà Lan. Các trường hợp Rafael Struick, Oratmangoen, Ivar Jenner, Hubner, Sandy Walsh đều như thế.

Với cách thể hiện này, tuyển Indonesia có cơ hội không nhỏ để có tấm vé đi World Cup 2026 vì cầu thủ quá chất lượng.

8,5 suất dự World Cup 2026 của châu Á được phân bổ thế nào?

Hiện nay 18 đội châu Á vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2026 chia làm ba bảng đấu. Mỗi bảng 6 đội đá vòng tròn hai lượt đi và về. Khi ba bảng đấu kết thúc, mỗi bảng chọn đội nhất và nhì đi World Cup 2026. Đội xếp thứ ba và tư mỗi bảng được tham dự vòng Play off. Tổng cộng có 6 đội (ba và tư) của ba bảng chia làm hai bảng đấu, đá vòng tròn 1 lượt (đá tập trung) chọn đội nhất mỗi bảng đi World Cup 2026. Hai đội xếp nhì đá Play off lượt đi và về, đội thắng chung cuộc đi tranh Play off liên khu vực.