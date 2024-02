Đôla 'chợ đen' tăng chóng mặt, vượt 25.000 đồng

Giá USD thị trường tự do leo cao lên mức 24.950 – 25.020 (mua vào - bán ra) tăng 90 đồng ở cả hai chiều so với sáng qua. Đây là mức tăng giá mạnh nhất tính theo phiên từ đầu tháng 2 đến nay.

Dù đồng bạc xanh trên thị trường tự do vượt mốc 25.000 VND/USD và nhưng vẫn thấp hơn mốc cao kỷ lục từng được giao dịch ở mức 25.120 VND/USD vào cuối tháng 1 vừa qua. So với cuối năm 2023, hiện giá mua bán USD trên thị trường chợ đen đã tăng hơn 300 đồng mỗi USD.

Giá đôla chợ đen tăng mạnh. Ảnh minh hoạ

Do đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nên giá giao dịch USD tại các ngân hàng thương mại vẫn “đóng băng” ở mức 24.200 24.570 VND/USD. Nếu so với vùng giá này, hiện giá mua USD trên thị trường chợ đen đang cao hơn giá mua USD tại các ngân hàng thương mại tới 570 đồng. Trong khi đó, giá đôla trên thị trường tự do cao hơn giá bán USD ở các ngân hàng thương mại khoảng hơn 490 đồng.

Giá đôla chợ đen tăng chủ yếu do chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh tăng 0,68%, đạt mốc 104,8 điểm, mức cao nhất trong 3 tháng gần đây. Đồng USD trên thị trường quốc tế tăng mạnh ngay khi Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này đã tăng 0,3% trong tháng 1, cao hơn dự báo của các chuyên gia kinh tế đưa ra trước đó. Đồng thời, chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn so với dự báo của các nhà kinh tế đưa ra ở mức tăng 2,9%.

Dữ liệu mới cho thấy, lạm phát tại Mỹ trong tháng 1 vẫn tăng cao hơn dự báo khiến cuộc chiến chống lạm phát của nền kinh tế Mỹ còn lâu mới kết thúc. Và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn cần duy trì lãi suất điều hành ở mức cao trong thời gian dài.

Bên cạnh đó, CPI cao hơn dự báo đã cũng khiến nhà đầu tư thay đổi kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Fed. Đồng thời, Công cụ FedWatch của CME Group giúp dự báo lãi suất của Fed- cho thấy nhà đầu tư không còn kỳ vọng quá nhiều về việc Fed sẽ hạ lãi suất vào tháng 5-2024 nữa. Theo đó, tỉ lệ đặt cược vào khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 5 đã giảm từ 52% xuống còn 32%.

Bên cạnh đó, các chuyên gia phân tích thị trường hàng hóa lưu ý rằng vàng sẽ tiếp tục gặp khó khăn cho đến khi có dấu hiệu rõ ràng rằng Fed sẵn sàng cắt bước vào chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ.

THUỲ LINH