Giá đôla Mỹ đột ngột đảo chiều, 'thủng' mốc 24.500 VND/USD

(PLO)- Tỉ giá USD/VND trên thị trường chính thức cũng như thị trường tự do trong chiều nay đã đảo chiều, trong đó giá đôla ngân hàng để "thủng" mốc 24.500 VND/USD/

Ngày 29-9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỉ giá trung tâm của VND so với USD ở mức 24.089 VND/USD, tăng nhẹ 1 đồng so với phiên hôm qua. Với biên độ +/- 5%, tỉ giá sàn là 22.884 VND/USD và tỉ giá trần tại các ngân hàng là 25.293 VND/USD.

Tỉ giá mua giao ngay tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước tiếp tục khóa cứng ở mức 23.400 VND/USD, đồng thời giữ nguyên tỉ giá bán giao ngay ở mức 25.243 VND/USD.

Trong khi đó, giá USD tại các ngân hàng lại bất ngờ đảo chiều giảm mạnh. Đơn cử tại Vietcombank vào đầu giờ chiều niêm yết giá mua USD ở mức 24.120 VND/USD và bán ra là 24.490 VND/USD, giảm 70 đồng ở cả hai chiều so với chiều qua.

Đáng chú ý, Eximbank đưa giá mua bán USD xuống còn 24.100 – 24.450 VND/USD, giảm 50 đồng ở chiều mua và giảm tới 90 đồng ở chiều bán so với giá đóng cửa chiều qua. Như vậy, giá đồng bạc xanh tại các ngân hàng đã “thủng" mốc 24.500 VND/USD sau 5 phiên tăng giá.

Tỉ giá USD trên thị trường tự do, giá USD giao dịch phổ biến quanh mức 24.430 - 24.480 VND/USD, giảm nhẹ 20 đồng so với đầu giờ sáng và thay đổi không đáng kể so với chiều qua.

Trên thị trường thế giới, USD Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt đã giảm dần về mức 105,77 điểm, giảm 0,42% so với phiên gần nhất.

Nguyên nhân khiến tỉ giá USD/VND tại các ngân hàng thương mại lẫn chợ đen liên tục leo dốc trong thời gian gần đây một phần là do chỉ số USD-Index tăng giá mạnh. Ngoài ra, áp lực tỉ giá USD/VND còn đến từ việc lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng đã chạm đáy nhưng lãi suất USD vẫn duy trì ở mức cao.

Điều này hoàn toàn trái ngược với thời điểm trước tháng 6-2023 khi lãi suất VND thường cao hơn lãi suất USD. Sự đảo chiều này đã kích hoạt hoạt động kinh doanh chênh lệch lãi suất trên thị trường liên ngân hàng.

Để hạ nhiệt tỉ giá mà không cần phải can thiệp tỉ giá bằng cách bán dự trữ ngoại hối, 6 phiên gần đây NHNN đã kích hoạt trở lại hoạt động phát hành tín phiếu sau khi tạm ngưng từ đầu tháng 3-2023.

Theo đó, liên tiếp trong 6 phiên giao dịch gần đây, NHNN đã chào thầu thành công gần 90.000 tỉ đồng tín phiếu 28 ngày. Tại phiên đấu thầu lãi suất tín phiếu NHNN hôm qua (28-9), lãi suất đã nhích lên mức 0,70%/năm.

T.LINH