Doanh nghiệp ra sao khi tỉ giá USD chao đảo?

Những ngày qua, tỉ giá USD/VND chao đảo khi liên tục tăng giảm đột ngột. Đơn cử, trong tuần có phiên giá đô la tại các ngân hàng (NH) lên tới 24.140 VND/USD, tương đương tăng khoảng 1,7% so với đầu năm nhưng đến ngày 18-8, biên độ tăng chỉ còn khoảng 1%.

Doanh nghiệp xuất khẩu mừng, nhập khẩu lo

Đánh giá về mức độ biến động của tỉ giá trong vài ngày gần đây, ông Phan Minh Thông, Chủ tịch HĐQT của Phúc Sinh Group, cho biết: “Thực tế cho thấy khi đồng USD tăng giá sẽ khiến doanh nghiệp (DN) xuất khẩu được hưởng lợi, bởi khi tỉ giá USD/VND tăng sẽ giúp doanh thu xuất khẩu khi được quy đổi sang đồng Việt Nam cũng tăng theo”.

Ông Trần Văn An, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Mekong Herbals, nhận định: Phiên tỉ giá mới nhất chỉ tăng 1% so với đầu năm, mức tăng này chẳng thấm tháp gì nhưng đây cũng là dấu hiệu khởi sắc cho DN xuất khẩu.

“Nếu đúng như kỳ vọng thì tỉ giá phải tăng lên tối thiểu 2% mới giúp DN có thêm nguồn thu để bù đắp lãi vay NH, nhất là khi chúng tôi đang phải đi vay với mức lãi suất lên đến 12%/năm” - ông An cho biết.

Ở chiều ngược lại, đại diện một DN nhập khẩu thức ăn chăn nuôi cho rằng: Tỉ giá tăng khiến chi phí mua ngoại tệ để nhập khẩu nguyên liệu cũng tăng theo. Ví dụ ngày 15-8, khi tỉ giá tăng gần 2% so với đầu năm, nghĩa là DN nhập khẩu 1 triệu USD thì lỗ ngay gần 400 triệu đồng, trong khi hợp đồng cung cấp hàng hóa đã ký với các đối tác thì không thể điều chỉnh nâng giá bán.

“Chưa kể giá USD tăng cũng khiến các khoản phí liên quan đến logistics tăng theo. Điều này đồng nghĩa với việc DN buộc phải chấp nhận “bóp” lợi nhuận để duy trì tính cạnh tranh” - vị đại diện cho hay.

Ông Trương Hiền Phương, Giám đốc cấp cao Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam, cho rằng tỉ giá tăng mạnh trong những ngày gần đây đến từ yếu tố ngoại vi lẫn chính sách nội tại của nền kinh tế. Cụ thể, đồng đô la cũng mạnh dần lên so với các đồng ngoại tệ khác, hiện chỉ số USD-Index đo sức mạnh đồng bạc xanh đã bật lên mức cao nhất trong vòng hơn một tháng qua. Cùng với đó, NH Nhà nước liên tục giảm lãi suất điều hành, tạo dư địa để các NH thương mại giảm lãi suất cho vay. Đó cũng là lý do khiến đồng Việt Nam bị giảm giá so với USD, gây sức ép lên tỉ giá.