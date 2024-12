Đón không khí lạnh tăng cường: Miền Bắc lạnh thấu xương, trời chuyển rét đậm, rét hại 09/12/2024 18:33

Đón không khí lạnh tăng cường: Miền Bắc lạnh thấu xương, trời chuyển rét đậm, rét hại.

Trong tuần này, theo dự báo, một đợt không khí lạnh khác sẽ tăng cường xuống nước ta. Cụ thể, sáng sớm ngày 9-12, ở miền Bắc, trời vẫn còn rất rét do nhiệt độ đang giữ ở mức thấp nhất đợt này. Tuy nhiên đến trưa chiều nay, nhiệt độ khả năng tăng khoảng 2 - 3 độ C so với hôm trước đps là 8-12, nên trời sẽ đỡ rét hơn. Nhiệt độ cao nhất tại Thủ đô Hà Nội là 20 độ C. Các thành phố khác từ 18 - 20 độ C. Với phía Bắc miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa, Vinh hôm nay không mưa, trời rét nhẹ, 20 độ C. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên dự báo hôm nay tiếp tục có mưa rải rác. Lượng mưa nhỏ và ít có khả năng đi kèm thời tiết nguy hiểm.