Đơn vị quản lý nói gì khi tài xế xe buýt vi phạm nồng độ cồn?

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM cho biết sáng ngày 28-11, lực lượng CSGT TP.HCM (PC08) đã kiểm tra nồng độ cồn ở Bến xe Miền Tây.

Tại đây, lực lượng CSGT đã phát hiện và xử lý hai trường hợp tài xế xe buýt vi phạm nồng độ cồn.

Sau khi hai tài xế của Trung tâm vi phạm nồng độ cồn, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM cho biết đơn vị thường xuyên yêu cầu các đơn vị vận tải, HTX tuân thủ công tác an toàn vận tải.

Đồng thời, trung tâm cũng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở và có nhiều văn bản gửi các doanh nghiệp vận tải về việc chấp hành nghiêm quy định về an toàn giao thông.

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM lên tiếng về việc hai tài xế xe buýt vi phạm nồng độ cồn vào sáng ngày 28-11. Ảnh: ĐT

Trung tâm cũng đã xây dựng kế hoạch phối hợp với Phòng CSGT, Công an TP.HCM kiểm tra tình hình an toàn vận tải trên các tuyến xe buýt. Từ đó, tổng hợp chuyển Phòng CSGT xử lý các hành vi vi phạm về an toàn giao thông.

Định kì hàng tháng, trung tâm cũng xây dựng kế hoạch kiểm tra trên tuyến, trực tuyến thông qua thiết bị giám sát hành trình, camera... để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trung tâm cũng cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm việc kiểm tra về vấn đề an toàn giao thông, đặc biệt là kiểm tra nồng độ cồn các tài xế.

Sáng ngày 28-11, tài xế xe buýt số 10 và 151 sắp rời bến xe Miền Tây thì bị lực lượng CSGT, Công an TP.HCM phát hiện có nồng độ cồn nên lập biên bản xử phạt.

ĐÀO TRANG