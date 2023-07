Đóng góp của các tỷ phú Vietlott cho xã hội

(PLO)- Trải qua 7 năm kinh doanh xổ số tự chọn tại thị trường Việt Nam, Vietlott đã nộp ngân sách gần 9.000 tỷ đồng và trả thưởng hơn 18.000 tỷ đồng cho những người chơi may mắn.

Hơn nữa, Vietlott và người chơi trúng Jackpot còn tham gia đóng góp đến các chương trình an sinh xã hội với tổng giá trị lên đến gần 50 tỷ đồng.

Theo thống kê từ Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott), qua 7 năm triển khai kinh doanh, đã có 402 người chơi may mắn trở thành chủ nhân Jackpot của các sản phẩm xổ số tự chọn theo ma trận Mega 6/45 và Power 6/55. Người trúng thưởng giải Jackpot lớn nhất tại Việt Nam từ trước đến nay là ông Q. đến từ Hà Nội với Jackpot 1 xổ số Power 6/55 có giá trị lên đến hơn 303 tỷ đồng

Đóng góp cho xã hội

Trong 7 năm chính thức kinh doanh tại thị trường Việt Nam, doanh thu của Vietlott liên tục ghi nhận sự tăng trưởng. Từ đó, nguồn đóng góp cho ngân sách nhà nước của Vietlott cũng tăng dần mỗi năm. Nếu vào năm 2016, công ty nộp 334 tỷ đồng vào ngân sách thì năm 2022, nguồn tiền nộp ngân sách để đầu tư cho y tế, giáo dục, nông thôn mới… tăng lên hơn 1.700 tỷ đồng.

Bên cạnh khoản tiền do Vietlott nộp ngân sách nhà nước hay số tiền thu được từ thuế thu nhập cá nhân của những người chơi may mắn, các tỷ phú Vietlott cũng không ít lần mạnh tay ủng hộ cho các quỹ từ thiện và các chương trình an sinh xã hội. Tính đến nay, Vietlott và người chơi trúng Jackpot đã đóng góp đến các chương trình an sinh xã hội với tổng giá trị lên đến gần 50 tỷ đồng.

Một số trường hợp có thể kể đến như anh T.V.D sau khi trúng thưởng hơn 13,4 tỷ đồng từ hình thức xổ số Mega 6/45 đã trích ra 200 triệu đồng để ủng hộ chương trình “Điều ước cho em” và các công tác phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương.

Cũng trong khoảng thời gian này, anh H.B.A.Q cũng trích ra 2 tỷ đồng để trao tặng các chương trình an sinh xã hội sau khi trở thành chủ nhân của giải thưởng Vietlott hơn 70 tỷ đồng.

Tháng Bảy năm nay, giải thưởng Jackpot 1 trị giá hơn 205 tỷ đồng đã được trao cho anh N.H. Người đàn ông may mắn này quyết định trích hơn 1,5 tỷ đồng để ủng hộ các trường học, người có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, cùng với hơn 100 triệu đồng quyên góp cho các học sinh tại trường tiểu học huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa.

Giải thưởng Jackpot 1 hấp dẫn người chơi

Sau kỳ quay thưởng thứ 905 vào ngày 15-07-2023 , giải thưởng Jackpot 1 của xổ số tự chọn Power 6/55 hiện đang gần 120 tỷ đồng. Trung bình sau mỗi kỳ quay vô chủ, Jackpot 1 sẽ tăng khoảng 8 - 10 tỷ đồng, dự kiến kỳ quay tới vào ngày 18-07 sẽ chạm mốc 130 tỷ đồng.

Có mặt tại một điểm bán hàng của Vietlott tại quận 7 (TP.HCM), anh Duy Tâm cho biết vừa mua hai vé dự thưởng với hy vọng sẽ trở thành chủ nhân của Jackpot 1 trong kỳ quay thưởng sắp tới.

“Mỗi tuần tôi đều ghé các điểm bán hàng của Vietlott để mua vé dự thưởng. Giải thưởng vượt 100 tỷ đồng nhìn ham quá, mà không biết khi nào mới ‘nổ’. Tôi nghe nói ngày xưa từng có người trúng tới hơn 300 tỷ đồng nên cũng hy vọng mình sẽ trở thành người may mắn”, anh Tâm hào hứng trước giải thưởng khủng của Power 6/55.

Trong khi đó, anh Q.Hải, chủ một điểm bán hàng của Vietlott tại Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết lượng khách mua vé dự thưởng đã tăng mạnh trong thời gian gần đây.

“Từ đầu năm đến giờ mình bán Power 6/55 doanh thu rất tốt. Loại xổ số này đã ra mắt gần 6 năm rồi nhưng vẫn chưa hạ nhiệt vì giải thưởng tích lũy rất nhanh, nên khi lên cao như hiện nay thì ai cũng muốn thử vận may”, anh Hải vui vẻ cho biết.

Chia sẻ về giải Jackpot 1 của Power 6/55 thời điểm hiện tại, đại diện Vietlott cho hay doanh nghiệp đang rất kỳ vọng sẽ tìm ra “tỷ phú Vietlott” tiếp theo sở hữu giải thưởng trên 100 tỷ đồng. Doanh nghiệp mong rằng giải thưởng lớn này sẽ mang đến “cơ hội để tốt hơn” cho người trúng giải cũng như trở thành cái kết đẹp cho một năm tràn ngập niềm vui của cả Vietlott lẫn cộng đồng người chơi xổ số tự chọn tại Việt Nam.

Bên cạnh Power 6/55 với giải thưởng hàng trăm tỷ đồng, Vietlott còn sở hữu rất nhiều sản phẩm khác thu hút được một lượng lớn sự quan tâm từ người chơi xổ số tự chọn như Mega 6/45, Max 3D hay những hình thức đặc biệt như xổ số nhanh như Keno và Bingo18.

Ngoài các điểm bán hàng trải dài tại khắp 63 tỉnh thành trên cả nước, người chơi còn có thể tham gia Power 6/55 cũng như các hình thức xổ số khác của Vietlott qua điện thoại, cụ thể là kênh Vietlott SMS.

Với việc liên tục mở rộng quy mô và ngành nghề kinh doanh, Vietlott kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều việc làm, có sự tăng trưởng về doanh thu, đồng thời đóng góp nhiều hơn cho ngân sách Nhà nước cũng như tạo ra môi trường vui chơi giải trí có thưởng hiện đại, minh bạch và có trách nhiệm.

N.N