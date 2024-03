Đồng loạt kiểm tra 8 điểm kinh doanh bar, karaoke ở Lâm Đồng

(PLO)- Trong quá trình kiểm tra tám cơ sở kinh doanh quán bar, karaoke ở Lâm Đồng, công an đã thu giữ 26 chai rượu không có hoá đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Ngày 18-3, Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, cho biết đã đồng loạt kiểm tra tám cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự.

Công an thu giữ 26 chai rượu nhãn hiệu Jagermeiter không có hoá đơn chứng từ khi kiểm tra quán D-Lounge. Ảnh: VÕ TÙNG

Theo đó, tối 17-3, Công an huyện Đức Trọng đồng loạt ra quân kiểm tra tám cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường, massage.

Tại quán karaoke D-Lounge ở thị trấn Liên Nghĩa, công an huyện Đức Trọng đã phát hiện và thu giữ 26 chai rượu nhãn hiệu Jagermeiter không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Đơn vị này đang giám định số rượu ngoại nêu trên để xử lý theo quy định.

Công an huyện Đức Trọng kiểm tra tám cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự như karaoke, vũ trường... Ảnh: VÕ TÙNG

Cùng với karaoke D-Lounge, các tổ của công an huyện Đức Trọng đã kiểm tra hành chính bảy cơ sở kinh doanh quán bar, massage, karaoke khác trên địa bàn.

Tại các điểm kiểm tra, công an tập trung test nhanh ma tuý đối với một số khách, đặc biệt là thanh thiếu niên đang có mặt trong các cơ sở kinh doanh này.

Lãnh đạo Công an huyện Đức Trọng cho biết sau đợt kiểm tra này, công an sẽ tiếp tục kiểm tra để đảm bảo an ninh trật tự trong các hoạt động kinh doanh có điều kiện.

VÕ TÙNG