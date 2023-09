(PLO)- Người dân ở ấp Mỹ Huề, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP.HCM đều đồng lòng di dời mồ mã để xây trường mầm non cho con cháu.

Dẫn chúng tôi ra khu đất trống trên địa bàn ấp Mỹ Huề, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP.HCM, ông Trần Văn Minh (56 tuổi) nói: “Trước đây, khu vực này gọi là đồng mã làng, là nơi chôn cất hàng trăm người đã mất nên cây cối um tùm, ai đi ngang cũng sợ. Tuy nhiên, từ khi UBND xã Trung Chánh vận động di dời mộ người thân chôn cất tại đây để xây trường mầm non, thì tất cả đều đồng lòng hưởng ứng”.

Ông Minh nói tiếp: “Cha tôi cũng chôn tại đây, lâu lắm rồi. Khi biết khu đất này sẽ xây trường mầm non, tôi khấn xin phép cha cho di dời mộ phần để nhường đất xây trường mầm non cho con, cho cháu”.

Cũng theo bà Nguyễn Thị Hai (58 tuổi), cháu nội và cháu ngoại của bà mặc dù thường trú ở xã Trung Chánh nhưng phải theo học ở trường mầm non trên địa bàn xã bên cạnh.

“Con cháu trong nhóm tuổi mầm non ở xã Trung Chánh đông lắm nhưng không đủ trường để học. Do vậy, cha mẹ phải cho học ở những trường của xã khác, vừa xa, vừa tốn thời gian đưa đón” – bà Hai nói.

Cha mẹ của bà Hai cũng được chôn cất tại đồng mã làng và đã được đi dời khá lâu. “Trước đây, khi mồ mã chưa di dời thì muỗi mòng rất nhiều, trẻ con sống gần khu vực này dễ mắc bệnh. Chưa hết, đoạn đường đi qua đồng mã làng vừa vắng vừa tối nên ai cũng sợ. Giờ thì quang đãng, trường mầm non sau này mọc lên sẽ thay đổi diện mạo làng quê, cháu nội cháu ngoại tôi đi học cũng gần” – bà Hai chia sẻ.

Ông Phan Thanh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Trung Chánh, cho biết đồng mã làng có 277 ngôi mộ và người dân đã tự nguyện di dời 252. “Số mộ còn lại chưa có người nhận sẽ được UBND xã tiếp tục thông báo trên đài truyền thanh và đăng báo” – ông Tuấn cho biết thêm.

Hiện xã Trung Chánh chỉ có một trường mầm non công lập, hai trường mầm non tư nhân và 10 nhóm nhà trẻ, nên không thể tiếp nhận tất cả trẻ trong độ tuổi mầm non của xã. Do vậy, nhiều trẻ phải học ở các trường mầm non trên địa bàn xã lân cận.

“Dự kiến cuối năm 2023, UBND xã Trung Chánh sẽ giao mặt bằng đồng mã làng với diện tích 8.000 m2 cho UBND huyện Hóc Môn để lên kế hoạch xây dựng. Trong đó, 5.000 m2 xây trường mầm non và 3.000 m2 xây dựng công viên cây xanh kết hợp khu thể dục thể thao để bà con trong xã có nơi tập thể dục” – ông Tuấn nói.

TRẦN NGỌC