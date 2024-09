Đồng Nai: Mưa giông giật tốc mái nhà, đổ cột điện 04/09/2024 20:05

Chiều 4- 9, tại Đồng Nai trong cơn mưa lớn kèm theo gió giông mạnh hất văng mái nhà dân, trụ điện bị ngã đổ xuống đường, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Gió giông mạnh khiến nhiều biển quảng cáo, mái tôn bị giật tốc bay đi và cả cột điện khu vực phường Trảng Dài bị gẫy đổ.

Tại khu vực TP Biên Hoà mưa lớn kèm theo gió giật mạnh, một số cây đổ và mái tôn nhà dân bị lốc hất văng, trụ điện bị ngã đổ ra đường, gây nguy hiểm cho người dân. Rất may không có người bị thương.

Ngay lập tức, đơn vị điện lực đã khắc phục sự cố và một số người dân đã chặt cây để bảm bảo cho việc đi lại.

Nhà dân bị tốc mái.

Mái tôn nhà dân bị hất tung bay hàng chục mét sang nhà hàng xóm.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Nai, bão số 3 ở rất xa nên không ảnh hưởng trực tiếp đến thời tiết trong tỉnh. Tuy nhiên do ảnh hưởng dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh, có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to, cục bộ có mưa rất to. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, lốc, sét và mưa đá.