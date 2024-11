Đồng Nai: UBND phường chứng thực hợp đồng ủy quyền có chữ ký giả 17/11/2024 09:21

(PLO)- Cơ quan điều tra đề nghị xem xét lại vụ án theo thủ tục tái thẩm do chữ ký trong Hợp đồng ủy quyền không phải là chữ ký của bà Nhã mà bà không được biết trong quá trình giải quyết vụ án.

Năm 2019, bà Nguyễn Thị Nhã (ngụ phường Hố Nai, TP Biên Hòa, Đồng Nai) mua mảnh đất và nhà xưởng của bà ĐTD (ngụ TP Biên Hòa) giá 5 tỉ đồng. Lúc này bà D nói Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng) đang thế chấp ngân hàng nên 2 bên làm “Hợp đồng cam kết chuyển nhượng đất và tài sản trên đất”.

Mua đất, trả đủ tiền nhưng không được giao đất

Theo nội dung cam kết thì sau 2 năm, bà D phải tất toán tiền ngân hàng lấy sổ hồng về để thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng đất. Nhưng tới thời gian cam kết không thấy D chuyển nhượng sổ hồng nên bà Nhã đã hỏi thì bà D cho biết đất đó đã bán từ năm 2017.

Lúc này bà D tiếp tục hứa bán cho bà Nhã 360 m2 đất một thửa đất khác với điều kiện bà Nhã phải đưa thêm 2,5 tỉ đồng. Bà Nhã đồng ý với điều kiện mà bà D đưa ra; hai bên làm thủ tục sang tên. Sau khi sang tên sổ hồng, bà D vẫn không giao đất cho bà Nhã.

Bà Nguyễn Thị Nhã trình bày việc bà bị bất ngờ về Hợp đồng ủy quyền mà UBND phường Quang Vinh chứng thực. Ảnh: VŨ HỘI.

Do đó, tháng 5-2023 bà Nhã đã nhờ luật sư DĐV (Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai) tư vấn pháp lý giúp để kiện bà D.

Đến tháng 10-2023, luật sư DĐV đưa cho bà Nhã một quyết định công nhận sự thỏa thuận thành của các đương sự của TAND TP Biên Hòa; Quyết định này đã có hiệu lực pháp luật. Cơ quan THADS TP Biên Hòa đã tiếp nhận hồ sơ để thực hiện thi hành án.

Bà Nhã không đồng ý với những nội dung trong quyết định của tòa. Bà yêu cầu luật sư DĐV đưa toàn bộ hồ sơ vụ việc thì mới phát hiện hồ sơ có hợp đồng ủy quyền mà theo đó bà Nhã ký ủy quyền cho hai người lạ với nội dung thay bà được ký các giấy tờ và giải quyết vụ việc.

Hợp đồng ủy quyền này đã được UBND phường Quang Vinh (TP Biên Hòa) chứng thực vào ngày 7-3-2023, thời điểm này bà Nhã đang về quê ở ngoài Bắc.

Bị giả chữ ký trong hợp đồng ủy quyền

Hiện bà Nhã đã làm đơn gửi Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai yêu cầu xử lý đạo đức đối với luật sư DĐV. Bước đầu Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai đã làm việc với bà Nhã và luật sư DĐV theo nội dung yêu cầu của bà Nhã. Tại buổi làm việc, luật sư DĐV cũng cho biết, giữa ông và bà Nhã chỉ thỏa thuận bằng miệng, 2 bên không ký hợp đồng dịch vụ pháp lý. Tổng phí là 100 triệu đồng và bà Nhã đã chuyển 65 triệu đồng. Còn nói về chữ ký giả tại Hợp đồng ủy quyền thì luật sư DĐV cho rằng "đã thực hiện theo đúng quy định của pháp luật".

Sau đó bà Nhã đã làm đơn tố lên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai có kết luận giám định chữ ký của bà Nhã trên Hợp đồng ủy quyền mà UBND phường Quang Vinh (TP Biên Hòa) chứng thực là giả mạo. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cũng cho rằng việc bà Nhã tố cáo vợ chồng bà D lừa đảo trong việc bán đất là không có căn cứ nên không khởi tố vụ án.

Tuy nhiên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai xác định do chữ ký trong hợp đồng ủy quyền mà UBND phường Quang Vinh chứng thực không phải là chữ ký của bà Nhã nên đây là tình tiết mới quan trọng trong vụ án mà đương sự không biết trong quá trình giải quyết vụ án. Từ đó, cơ quan này có văn bản gửi VKSND Cấp cao tại TP.HCM đề nghị kháng nghị theo thủ tục tái thẩm đối với quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự tại TAND TP Biên Hòa đã có hiệu lực pháp luật nêu trên.