Đợt không khí lạnh rất mạnh bắt đầu ảnh hưởng miền Bắc, miền Trung cũng chịu tác động

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hôm nay, 21-1, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Trong ngày và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Vì vậy, nền nhiệt ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm sâu, trời rét, vùng núi phía Bắc trời rét đậm.

Theo dự báo, đến ngày và đêm 22-1, không khí lạnh được tăng cường mạnh thêm và ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, hầu hết khu vực Trung Trung Bộ và sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Do vậy, từ ngày 22-1, Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất từ 7-10 độ, vùng núi 3-6 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ.

Đáng chú ý, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế cũng chịu tác động khiến trời chuyển rét, nhiệt độ giảm còn từ 13-16 độ.

Những ngày này, khu vực miền Bắc ngoài rét còn kèm theo mưa vừa có nơi mưa to.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, đợt không khí lạnh này kéo dài tương đối lâu, khoảng hết cả tuần sau. Thời điểm rét nhất là khoảng ngày 22 đến 23-1 khi có đợt không khí lạnh bổ sung. Trong giai đoạn này, nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng có thể xuống dưới 10 độ C, trung du xuống dưới 7 độ C, vùng núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ C.

Đối với các tỉnh Bắc Bộ và Trung Trung Bộ, ngoài rét còn kèm theo mưa vừa có nơi mưa to. Từ ngày 21 đến 22-1, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Từ ngày 22 đến 24-1, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo khu vực Vịnh Bắc Bộ, Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Không khí lạnh tiếp tục tràn về, miền Bắc chìm trong giá rét (PLO)- Dự báo các đợt không khí lạnh đang tiếp tục được tăng cường thêm, nhiệt độ nhiều nơi ở đồng bằng Bắc Bộ có thể xuống dưới 10 độ.

AN HIỀN