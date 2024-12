Đốt pháo tự chế, 1 học sinh ở Bình Dương bị nát bàn tay 29/12/2024 14:12

Ngày 29-12, một nguồn tin xác nhận Trường THCS Trịnh Hoài Đức ở phường An Thạnh, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, cho biết lãnh đạo trường này đang phối hợp cơ quan công an làm rõ vụ Nguyễn Anh K, học lớp 9 của trường này, bị thương nát bàn tay do pháo tự chế phát nổ.

Trong ba lô học sinh còn nhiều viên pháo tự chế.

Theo Trường THCS Trịnh Hoài Đức, trưa 27-12, sau khi kiểm tra học kỳ 1 tại trường, K cùng nhóm bạn ra bờ sông chơi. Tại đây, K đốt pháo tự chế nhưng pháo phát nổ ngay trên tay làm hai bàn tay của học sinh này bị dập nát.

Các học sinh còn lại đưa K đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nặng nên K được chuyển đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM để tiếp tục điều trị.

Theo thông tin từ bệnh viện, K nhập viện trong tình trạng chấn thương cả hai bàn tay. Trong đó, bàn tay phải bị dập nát buộc phải phẫu thuật cắt bỏ. Tại hiện trường, công an tìm thấy trong ba lô học sinh có nhiều viên pháo bi.