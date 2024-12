Nhức nhối nạn học sinh ở Đắk Lắk tự chế pháo nổ dịp cận Tết 19/12/2024 19:50

(PLO)- Công an ở Đắk Lắk liên tục phát hiện, xử lý tình trạng học sinh trên địa bàn tỉnh đặt mua tiền chất rồi tự chế pháo nổ.

Ngày 19-12, Công an xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị vừa phát hiện hai học sinh là NVHH và NMH (cùng 14 tuổi) đang tự chế pháo nổ.

Hai học sinh tại xã Ea Kao tự chế hàng chục quả pháo nổ. Ảnh: CA

Công an xã Ea Kao đã thu giữ 64 viên pháo bi, 42 quả pháo ống, hai quả pháo cối, cùng nhiều vật dụng, tiền chất khác liên quan vụ việc.

Cùng ngày 19-12, Công an xã Quảng Điền, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk phát hiện nhóm học sinh gồm 25 em (từ lớp 7 đến lớp 9) đã đặt mua các tiền chất để chế tạo pháo nổ.

Qua kiểm tra, công an thu giữ 42 quả pháo thành phẩm, 150 ống giấy, gần 5 kg tiền chất và thuốc nổ đã trộn cùng nhiều dụng cụ liên quan việc chế tạo pháo.

Hiện, Công an xã Quảng Điền đã lập hồ sơ và phối hợp với gia đình, Ban Giám hiệu nhà trường để có biện pháp xử lý.

Ngoài công tác đấu tranh, công an các cấp ở Đắk Lắk cũng phối hợp với các trường để tuyên truyền, nâng cao nhận thức của học sinh về tác hại của việc tự chế pháo nổ.

Trong ngày 19-12, qua công tác truyền, một số học sinh đã tự nguyện giao nộp 17,5 kg pháo tự chế cùng với các loại hóa chất cho Công an xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.

Công an xã Ea Đar vận động thu hồi nhiều pháo tự chế và các tiền chất. Ảnh: C.A

Theo cơ quan công an, do tính tò mò, nhiều học sinh đã đặt mua hóa chất như: Kali nitrat, lưu huỳnh, than hoạt tính… trên mạng.

Sau đó, các em tự lên mạng tìm và làm theo video hướng dẫn để pha trộn các loại hóa chất, tạo thành hỗn hợp thuốc pháo và nén vào ống nhựa hoặc giấy cứng để tạo thành pháo.

Từ ngày 14-12 đến nay, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) tiếp nhận cấp cứu đối với 5 trường hợp là học sinh, bị thương tích do tự chế pháo nổ.

Gần đây nhất, vào đêm 18-12, bệnh viện tiếp nhận em HVP (14 tuổi, ngụ huyện Ea H’Leo) trong tình trạng dập nát bàn tay trái, bị thương ở mắt phải do pháo nổ.

Các bác sĩ đã phẫu thuật, cắt bỏ 3 ngón tay ở bàn tay trái và xử lý vết thương ở vùng mắt của bệnh nhân.