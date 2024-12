TP.HCM công bố 10 dấu ấn nổi bật năm 2024, trong đó có vận hành Metro số 1 31/12/2024 21:19

Tối 31-12, Sở TT&TT TP.HCM đã công bố 10 dấu ấn nổi bật của TP năm 2024.

1. Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước làm việc với TP.HCM để chỉ đạo giải quyết những vấn đề quan trọng của TP.

Đảng, Nhà nước luôn dành cho TP.HCM sự quan tâm đặc biệt. Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 31 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quốc hội ban hành Nghị quyết 57 về chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP.HCM.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo TP.HCM. Ảnh: VGP

Trong năm 2024, TP.HCM đã vinh dự đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước. Qua đó, đã có nhiều buổi làm việc, nhiều chỉ đạo cụ thể với TP.HCM về tình hình kinh tế - xã hội và định hướng phát triển của địa phương, những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

2. Nhân dân TP.HCM thể hiện nét đẹp của TP nghĩa tình và tinh thần đại đoàn kết dân tộc

Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TP.HCM với truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, luôn thể hiện tình dân tộc, nghĩa đồng bào, sẵn sàng giúp đỡ, quyên góp ủng hộ đồng bào trong mọi hoàn cảnh khó khăn, đi đầu trong các phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, giảm nghèo bền vững, khuyến học, khuyến tài, bảo vệ an ninh Tổ quốc, cứu trợ, từ thiện...

Qua đó, đã tạo nên nét đẹp của TP mà cụ thể là nhân dân TP chung tay ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng cơn bão số 3 (Yagi); phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”; Ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”…

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3. Ảnh: VGP

TP.HCM cũng là điểm sáng về đóng góp cho sự phát triển đất nước. Hơn lúc nào hết, TP ra sức phát huy mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực con người, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Những điểm sáng đáng kể như: Đại hội MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 với Chủ đề Đại hội: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường dân chủ, thi đua xây dựng và phát triển TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình”; Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số TP.HCM lần thứ IV năm 2024 với chủ đề “Đồng bào các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, xây dựng và phát triển TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

Những năm qua, TP.HCM đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số như miễn học phí, hỗ trợ chi phí học tập, vay vốn tín dụng, đào tạo nghề, tạo việc làm và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài...

3. HĐND TP khẩn trương, kịp thời ban hành các chính sách triển khai các Nghị quyết và các Quy định của Trung ương vào cuộc sống thực tiễn của TP

Năm 2024, với tinh thần tiến công, quyết tâm triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 98 của Quốc hội, HĐND TP đã ban hành 46 nghị quyết đảm bảo cơ chế, chính sách đặc thù trên các lĩnh vực quản lý đầu tư, tài chính, đô thị, khoa học công nghệ và phân cấp, ủy quyền. Đồng thời tăng cường giám sát quá trình triển khai thực hiện.

HĐND TP.HCM thông qua nhiều chính sách cụ thể hóa Nghị quyết 98. Ảnh: THUẬN VĂN

Từ đó tạo động lực giúp TP từng bước khơi thông nguồn lực, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tiếp tục thực hiện các dự án trọng điểm, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước. Trong đó, nhiều cơ chế, chính sách đặc thù đã đi vào cuộc sống, tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội, giúp thành phố thúc đẩy nhanh quá trình phục hồi tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội.

Sau một năm triển khai thực hiện Nghị quyết 98, TP.HCM bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực, tạo tiền đề vững chắc và xung lực bứt phá quan trọng để phát triển TP nhanh, mạnh, bền vững. Một số cơ chế, chính sách đã đi vào cuộc sống, tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội.

4. Kinh tế TP tiếp tục phục hồi, chuyển đổi và tăng trưởng một cách bền vững; ra mắt Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 04 (C4IR) tại TP.HCM

Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong công tác chỉ đạo, điều hành, kinh tế TP năm 2024 tiếp tục phục hồi, tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước, tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP năm 2024 ước tăng 7,17% so với năm 2023 (gần đạt kế hoạch đề ra, tăng từ 7,5 - 8%). Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện năm 2024 là 508.553 tỉ đồng, đạt 105,3% dự toán, tăng 13,3% so cùng kỳ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thực hiện nghi thức khánh thành Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (C4IR) tại TP.HCM. Ảnh: VGP

Năm 2024, thương mại điện tử của TP tăng trưởng 52%, cao hơn mức trung bình của cả nước là 42%. Doanh số thương mại điện tử tại TP cũng chiếm tỷ lệ 33% trọng yếu trong tổng doanh thu thương mại điện tử toàn quốc.

Theo Bộ TT*TT, kinh tế số năm 2024 của TP chiếm 22% GRDP. TP.HCM tiếp tục dẫn đầu cả nước về chỉ số thương mại điện tử, cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực này tại TP.

Ngày 25-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 tại TP.HCM. Trung tâm này được kỳ vọng sẽ trở thành động lực mới thúc đẩy phát triển bền vững cho TP.HCM, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ cả nước. Đây là trung tâm thứ hai của Đông Nam Á sau Malaysia, tham gia vào mạng lưới Trung tâm cách mạng công nghiệp 4.0 toàn cầu của WEF. C4IR sẽ là nơi hợp tác nghiên cứu, đề xuất chính sách, huy động nguồn lực, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực chuyển đổi công nghiệp.

5. Chương trình Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi số và Cải cách hành chính tạo dấu ấn tích cực, quan trọng

Thực hiện Chủ đề công tác năm 2024, TP đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác chuyển đổi số, thể hiện qua sự tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ trên nhiều lĩnh vực, phát triển nền tảng số, chú trọng quản trị dữ liệu, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đảm bảo an toàn thông tin và đẩy mạnh truyền thông chính sách về hoạt động chuyển đổi số được thực hiện đồng bộ.

TP.HCM đạt nhiều dấu ấn về cải cách hành chính. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo Báo cáo khảo sát Chính phủ điện tử của Liên Hợp Quốc, TP.HCM có những bước tiến đáng kể trong việc phát triển chính quyền điện tử ở cấp địa phương, chỉ số Dịch vụ Trực tuyến Địa phương (LOSI) của TP đã tăng từ vị trí 54/146 lên vị trí 53/152 TP tiêu biểu của các quốc gia trên thế giới được khảo sát vào năm 2023.

Ngày 14-11-2024, TP đã chính thức ra mắt ứng dụng Công dân số nhằm tăng cường hiệu quả giao tiếp giữa chính quyền và người dân.

Lãnh đạo Trung ương và TP.HCM cùng chạm tay lên màn hình để thực hiện nghi thức ra mắt app Công dân số, ngày 14-11-2024. Ảnh: HÀ THƯ

Trên nền tảng Nghị quyết 98, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của TP là nền tảng vững chắc hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo và ngày càng lớn mạnh với hơn 2.200 doanh nghiệp khởi nghiệp, chiếm tỷ lệ khoảng 50% so với cả nước, đang tiến gần đến Top 100 TP có hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năng động nhất toàn cầu. Giá trị hệ sinh thái khởi nghiệp của TP lên đến 5,22 tỉ USD, xếp thứ ba tại Đông Nam Á.

Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh hiện đại hóa, tự động hóa và minh bạch kết quả thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Tính đến nay, tỉ lệ hài lòng trong xử lý phản ánh, kiến nghị TP đạt 98%, tỉ lệ hài lòng trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính TP đạt 97,55%.

6. TP chính thức vận hành thương mại tuyến Metro số 1; Khởi công, khởi động lại nhiều công trình, dự án

Tuyến Metro số 1 được chính thức vận hành vào ngày 22-12 là sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển hệ thống giao thông công cộng của TP.HCM.

Đây là tuyến tàu điện ngầm đầu tiên được xây dựng và đưa vào khai thác tại TP, tuyến có chiều dài 19,7 km, kết nối trung tâm quận 1 với khu vực phía Đông.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi và các đại biểu thực hiện nghi thức vận hành chính thức tuyến metro số 1. Ảnh: HOÀNG GIANG

Sự kiện này đánh dấu bước khởi đầu cho việc hình thành mạng lưới đường sắt đô thị của TP, hướng đến mục tiêu hiện đại hóa hệ thống giao thông công cộng, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, góp phần xây dựng TP.HCM có chất lượng sống tốt.

Trong năm 2024, UBND TP đã trình thông qua Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (kết nối tỉnh Long An qua sông Chợ Đệm và tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai qua sông Sài Gòn) hơn 9.000 tỉ đồng để đảm bảo tiêu thoát nước, chống ngập cho diện tích khoảng 14.900 ha, giải quyết ô nhiễm môi trường, kết nối hạ tầng giao thông.

Hàng loạt công trình được đưa vào hoạt động sau nhiều năm ngưng trệ như cầu Nam Lý, cầu Cây Khô, hầm Phan Thúc Duyện; mở rộng đường Long Phước, hầm chui qua nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ…

7. Tình hình tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế, kéo giảm sâu; tỉ lệ điều tra, khám phá án được nâng cao

Công an TP đã quyết liệt triển khai các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ kết hợp chặt chẽ phòng ngừa xã hội, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm.

Qua đó, số vụ phạm tội về trật tự xã hội được kiềm chế, kéo giảm sâu qua từng năm. Từ 2014 đến nay, trung bình mỗi năm kéo giảm hơn 8%. Năm 2024 ghi nhận mức giảm số vụ về trật tự xã hội cao nhất trong 10 năm trở lại đây; trong 11 tháng năm 2024, ghi nhận xảy ra 3.995 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 1.121 vụ so với cùng kỳ năm 2023, tương ứng 22,1%.

Công an TP.HCM tổ chức Lễ ra quân thực hiện cao điểm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, ngày 15-12-2024. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Với vai trò thường trực, Công an TP đã tham mưu Ban Chỉ đạo 138 TP thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt, hướng tới mục tiêu xây dựng một TP “sạch” ma túy. Nổi bật trong đó là công tác chuyển hóa, xây dựng địa bàn không tội phạm và tệ nạn ma túy.

Nhân kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 79 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, 79 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, Công an TP.HCM vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân thời kỳ đổi mới do Nhà nước trao tặng.

8. Nhiều hoạt động nổi bật kỷ niệm: 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân

Với tình cảm gắn bó nhiều năm qua giữa Điện Biên và TP.HCM, nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM xây tặng Điện Biên dự án Lưới điện nông thôn huyện Điện Biên Đông (50 tỉ đồng), hỗ trợ thực hiện các hạng mục tại Di tích đồi E2 (35 tỉ đồng trong hai năm 2024, 2025), tổng kinh phí hỗ trợ là 85 tỉ đồng.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cùng các đại biểu trong ngày họp mặt 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: NGUYỆT NHI

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã hỗ trợ xây tặng 200 căn nhà tình nghĩa (kinh phí 10 tỉ đồng); Đoàn đại biểu HĐND TP.HCM tổ chức chuyến về nguồn, thăm lại các di tích chiến trường xưa và dâng hương, dâng hoa các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ và trao tặng công trình phòng máy với 70 máy vi tính cho Trường THCS xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, nhằm giúp các em nhỏ tiếp cận nhiều hơn trong thời kỳ công nghệ số.

Hòa với niềm vui chung của cả nước kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam lãnh đạo, 35 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân, TP.HCM đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: Họp mặt các thế hệ “Bộ đội Cụ Hồ” với hơn 1.200 cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu và Lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân cho Liệt sĩ Lê Thị Bạch Cát; Tuần lễ sách về “Quân đội Nhân dân Việt Nam Anh hùng”, giới thiệu về những trận đánh tiêu biểu của Quân đội và LLVT Thành phố, những "vị tướng huyền thoại" trong lòng người dân đất Việt; Triển lãm với hơn 200 hình ảnh giới thiệu khái quát về 80 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam Anh hùng,…

9. TP.HCM là TP sáng tạo, thành viên Mạng lưới TP học tập toàn cầu của UNESCO; phấn đấu xây dựng TP trở thành Trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN

Ngày 14-2-2024, TP.HCM vinh dự trở thành thành viên Mạng lưới TP học tập toàn cầu của UNESCO. Đây là kết quả của quá trình TP tập trung vào việc xây dựng môi trường học tập suốt đời cho người dân.

Đây là một bước tiến quan trọng, khẳng định cam kết của TP đối với việc học tập suốt đời và phát triển bền vững cũng như thực hiện hiệu quả các nội dung đã cam kết với UNESCO trong việc thực hiện các kế hoạch và tiêu chí trong hồ sơ đăng ký thành viên Mạng lưới thành phố học tập toàn cầu.

Lần đầu tiên trên cả nước, hai bệnh viện công lập của TP.HCM đạt chuẩn quốc tế về chất lượng bệnh viện do hai tổ chức có uy tín trên thế giới công nhận. Đó là Bệnh viện Hùng Vương và Bệnh viện Truyền máu - Huyết học. Hai bệnh viện này vừa được Tổ chức Australian Council on Healthcare Standards International của Úc và Tổ chức Joint Commission International của Mỹ thẩm định và công nhận triển khai thành công kỹ thuật thông tim can thiệp cho bào thai mắc bệnh tim bẩm sinh do chính các y bác sĩ của TP thực hiện.

Sở Y tế TP.HCM ký kết hợp tác phát triển với 31 Sở Y tế tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung nhằm tăng cường trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm trong phòng chống dịch bệnh, quản lý y tế, và đào tạo nguồn nhân lực, hướng tới mục tiêu giảm tải cho các bệnh viện thành phố và nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe người dân trong khu vực…

10. TP.HCM – TP của Công nghiệp Văn hóa, Du lịch, Thể thao cộng đồng; điểm hẹn của lễ hội và sự kiện

TP.HCM là một trong những địa phương đầu tiên trên cả nước phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện Đề án Phát triển ngành công nghiệp văn hóa. Điều này cho thấy tính năng động và quyết tâm của lãnh đạo thành phố trong chiến lược hợp tác phát triển công nghiệp văn hóa.

Thời gian qua TP.HCM đã tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, du lịch lớn được tổ chức với nhiều sự tham gia của hàng trăm nghìn khán giả như Lễ Hội âm nhạc Quốc tế Hozo, Anh trai say Hi, Anh trai vượt ngàn chông gai, Liên hoan phim quốc tế TPHCM, Liên hoan sân khấu TP.HCM lần 1, Lễ hội Sông nước, Giải vô địch Teqball thế giới năm 2024, Liên hoan võ thuật quốc tế TP.HCM năm 2024...

TP.HCM tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, du lịch năm 2024. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

TP.HCM còn đẩy mạnh phát triển các môn thể thao mới như: pickleball, teqball, thể thao điện tử, câu cá thể thao, thuyền súp, thuyền buồm…

Ngành du lịch TP vẫn tăng tốc, vượt qua thách thức để đạt được kết quả theo mục tiêu, kế hoạch đề ra. Tổng thu du lịch năm 2024 ước đạt 190.000 tỉ đồng, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 100% so với kế hoạch. Khách du lịch nội địa đến TP ước đạt 38 triệu lượt, tăng 8,6% so cùng kỳ năm 2023, đạt 100% so với kế hoạch. Khách quốc tế đến TP ước đạt 6 triệu lượt, tăng 20% so cùng kỳ năm 2023, đạt 100% so với kế hoạch.

Đặc biệt năm 2024 ngành du lịch TP vinh dự nhận được nhiều giải thưởng uy tín của thế giới: Điểm đến du lịch kinh doanh hàng đầu Châu Á, Điểm đến lễ hội và sự kiện hàng đầu Châu Á; Cơ quan du lịch thành phố hàng đầu Châu Á; Điểm đến du lịch MICE hàng đầu Châu Á, Điểm đến du lịch khen thưởng hàng đầu Châu Á, Triển lãm Thương mại tốt nhất Châu Á.