Ông Lê Hồng Vinh làm Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An 03/01/2025 18:07

(PLO)- Ông Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nghệ An, được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối.

Chiều 3-1, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức Kỳ họp thứ 26 (Kỳ họp chuyên đề) để thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền, trong đó có công tác nhân sự.

Các đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An bỏ phiếu bầu Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: NTV

Với 100% đại biểu dự họp tán thành bằng hình thức bỏ phiếu kín, ông Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nghệ An, đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, HĐND tỉnh Nghệ An đã thực hiện quy trình miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Đức Trung. Ngày 11-11-2024, ông Trung đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối 100%.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An và ông Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tặng hoa cho ông Nguyễn Đức Trung và ông Lê Hồng Vinh. Ảnh: NTV.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh, cảm ơn các vị đại biểu HĐND đã tin tưởng và tín nhiệm.

“Tôi nhận thức sâu sắc rằng, đây vừa là vinh dự đồng thời cũng là trách nhiệm lớn trước Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An, trước truyền thống văn hóa - lịch sử, tinh thần cách mạng đầy tự hào và trước yêu cầu đẩy nhanh sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà”, ông Lê Hồng Vinh nói.

Ông Lê Hồng Vinh - tân Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: NTV.

Ông Vinh nhấn mạnh: “Để hiện thực hóa khát vọng và mục tiêu đưa Nghệ An tăng tốc phát triển thành tỉnh khá, cùng cả nước bước vào giai đoạn mới, kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, ngoài sự nỗ lực, quyết tâm của cá nhân tôi và tập thể UBND tỉnh, rất cần sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân.

Trong đó, có vai trò rất quan trọng của HĐND, của các vị đại biểu HĐND, sự tham gia đóng góp, giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cũng như sự chia sẻ, hỗ trợ, đồng hành của các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài tỉnh”.

Sáng 3-1, tại Hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ, thay mặt Ban Tổ chức Trung ương, ông Nguyễn Văn Tùng - Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chuẩn y ông Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nghệ An giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Lê Hồng Vinh (51 tuổi), quê xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; trình độ học vấn: Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý khoa học công nghệ; cao cấp lý luận chính trị.