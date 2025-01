Ban Bí thư chuẩn y Phó Chủ tịch Thường trực giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An 03/01/2025 14:19

(PLO)- Ban Bí thư Trung ương Đảng có quyết định chuẩn y ông Lê Hồng Vinh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sáng 3-1, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao Quyết định của Ban Bí thư chuẩn y chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025 cho ông Lê Hồng Vinh. Ảnh: NTV.

Tại Hội nghị, thay mặt Ban Tổ chức Trung ương, ông Nguyễn Văn Tùng - Vụ trưởng Vụ địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương công bố Quyết định số 1789-QĐNS/TW, ngày 31-12-2024 của Ban Bí thư về việc chuẩn y ông Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Lê Hồng Vinh (51 tuổi), quê quán xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; trình độ học vấn: Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý khoa học công nghệ; lý luận chính trị cao cấp.

Chiều 3-1, tại TP Vinh (Nghệ An) sẽ diễn ra Kỳ họp thứ 26 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, để thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền. Kỳ họp này là kỳ họp đầu tiên của HĐND tỉnh Nghệ An trong năm 2025 và sẽ thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Đồng thời, tại kỳ họp, HĐND tỉnh Nghệ An dự kiến xem xét thông qua các nghị quyết gồm: Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghị quyết về việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật đối với việc tách nội dung dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án thành phần độc lập và nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C.

Nghị quyết về việc cho ý kiến thông qua Chương trình phát triển đô thị tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.