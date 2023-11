Dự án đường vành đai TP Tân An chạy nước rút về đích

(PLO)- Dự án đường vành đai TP Tân An là một trong những công trình trọng điểm tại Long An đang được gấp rút thi công để kịp hoàn thành vào cuối năm 2023.

Ngày 2-11, thông tin từ Sở GTVT Long An cho biết dự án đường vành đai TP Tân An (Long An) hiện đang trong giai đoạn thi công nước rút để hoàn thành, đưa vào sử dụng cuối năm nay.

Công trình cầu Rạch Chanh trên tuyến vành đai TP Tân An đang tất bật thi công.

Đường vành đai TP Tân An có chiều dài toàn tuyến gần 23km.

Dự án đường vành đai TP Tân An dài gần 23 km, có điểm đầu giao ngã tư Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa và điểm cuối giao quốc lộ 1 tại phường 5, TP Tân An.

Điểm đầu từ ngã 4 Mỹ Phú đến điểm cuối phường 5, TP Tân An.

Cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây là hạng mục quan trọng của đường vành đai TP Tân An

Đến thời điểm này, các nhà thầu, đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thiện mặt đường tại các đoạn ĐT827A - ĐT827B, đoạn từ Quốc lộ 62 đến đường Nguyễn Văn Quá, dự án cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây và sông Rạch Chanh để nối thông toàn tuyến.

Công trình cầu Rạch Chanh hoàn thành sẽ giúp giảm ùn tắc qua tuyến Quốc lộ 62

Ông Cao Danh Quang, Chỉ huy trưởng Công trình cầu Rạch Chanh thông tin: “Hiện công trình Cầu Rạch Chanh đã thi công 85% khối lượng, hạng mục phần cầu đã xong, đang tập trung thi công đường dẫn vào cầu, dự kiến đưa vào khai thác vào ngày 30-11. Chúng tôi đang nỗ lực thực hiện nhằm đảm bảo đúng tiến độ theo cam kết”.

Đoạn đường vành đai TP Tân An giao với quốc lộ 1 đến cầu Rạch Chanh thuộc xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An đang khẩn trương thi công. Khu vực này cách nút giao dẫn vào cao tốc TP.HCM - Trung Lương khoảng 2 km.

Ngày 30-4-2023 đã chính thức thông xe đoạn từ Đường tỉnh 827A đến Cụm công nghiệp Tú Phương

Tuyến đường vành đai TP Tân An, đoạn từ nút giao Quốc lộ 1 đến vòng xoay nút giao với ĐT827A có chiều dài 12km đã chính thức thông xe kỹ thuật vào ngày 30-4 vừa qua.

Sau nhiều năm, công trình đường vành đai TP Tân An dần hoàn thiện

Người dân rất vui mừng khi con đường này sắp hoàn thành, tạo điều kiện cho các phương tiện lưu thông thuận tiện. Từ TP Tân An đi qua các huyện Thủ Thừa, Châu Thành, Tân Trụ rất gần, không còn xa như trước. Con đường rộng, thông thoáng sạch đẹp. Góp phần làm đẹp hơn cho TP.Tân An và Tỉnh Long An. Ông Nguyễn Thành Luân, xã Khánh Hậu, TP Tân An

Cầu Bảo Định với thiết kế đẹp, ấn tượng cùng nhiều nút giao được mở rộng. Hệ thống chiếu sáng đã được lắp đặt, các phương tiện qua khu vực rất dễ dàng, thuận tiện.

Dự án giúp giảm bớt áp lực cho Quốc lộ 1A, tuyến tránh Quốc lộ 1A, đoạn qua TP Tân An và trục đường Hùng Vương, chuyển hướng lưu thông vận tải ra các vùng ven ngoại thành. Dự án cũng góp phần mở rộng cửa ngỏ của các tỉnh miền Tây với TP.HCM và miền Đông.