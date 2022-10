Dự án nâng cấp Quốc lộ 1A xin gia hạn thêm nửa năm

(PLO)- Theo chủ đầu tư, dự án bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, thời tiết bất lợi và triều cường, việc chậm bàn giao mặt bằng dẫn đến chậm tiến độ.

Ngày 16-10, Ban Quản lý dự án 7 (Bộ GTVT) cho biết, tính đến ngày 13-10, giá trị sản lượng xây lắp của cả dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng đạt 45,62%, chậm khoảng 5% so với kế hoạch.

Theo đánh giá, cả bốn gói thầu xây lắp đều chậm tiến độ, tuy nhiên hai gói thầu XL02 và XL03 cơ bản đáp ứng theo kế hoạch.

Còn lại gói thầu XL01 (do Liên danh Công ty CP Cầu 7 Thăng Long - Công ty CP Quản lý và Xây dựng công trình giao thông 487 – Công ty TNHH SX&XD Thi Sơn) hiện vẫn còn một số hạng mục đường găng bị chậm tiến độ.

Gói thầu XL04 (do Liên danh Công ty TNHH Định An - Công ty CP Tổng Công ty Xây dựng Nghệ An thi công), hiện tiến độ bê tông nhựa, cấp phối đá dăm, rãnh dọc của nhà thầu Định An đang bị chậm 8 ngày.

Theo Ban Quản lý dự án 7 (chủ đầu tư dự án), nguyên nhân chậm tiến độ là do ảnh hưởng của bão số 4 và triều cường dâng làm ngập sâu gây ra khó khăn cho các phương tiện lưu thông cũng như việc thi công. Cạnh đó, một vài nhà thầu chưa tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công, chưa quan tâm tăng ca để bù lại khối lượng thi công chậm.

Ngoài ra, dự án hiện còn vướng 28 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng (trên địa bàn tỉnh Hậu Giang còn 5 hộ và tỉnh Sóc Trăng còn 23 hộ), cũng làm ảnh hưởng đến việc thi công.

Từ thực tế thi công, chủ đầu tư đề nghị Bộ GTVT cho phép điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, kéo dài thêm nửa năm. Cụ thể, theo Ban Quản lý dự án 7, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 phải thực hiện giãn cách xã hội, nên đến cuối năm 2021 mới hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu.

Đến tháng 3-2022 các địa phương mới bàn giao được 70% mặt bằng thi công cho nhà thầu (chậm 3 tháng so kế hoạch). Đồng thời, đến nay, hai tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang vẫn còn 28 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng.

“Đến cuối năm 2022, sẽ cơ bản hoàn thành việc thảm bê tông mở rộng mặt đường trên tuyến Quốc lộ 1A và mở rộng cầu Ba Rinh. Đến hết tháng 4-2023, sẽ cơ bản hoàn thành việc mở rộng các cầu, đường vào cầu còn lại, trong đó có cầu Rạch Côn và hệ thống an toàn giao thông trên tuyến. Đến hết tháng 6-2023 sẽ hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào khai thác sử dụng và quyết toán” - chủ đầu tư đề ra mốc thời gian dự kiến nếu được kéo dài thời gian thi công.

Dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 1A có tổng chiều dài gần 20km, tổng mức đầu tư hơn 1.680 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án 7 (Bộ GTVT) làm chủ đầu tư. Dự án khởi công hồi tháng 12-2021, thời điểm đó, chủ đầu tư dự kiến thi công hoàn thành trong 12 tháng.

Tiến độ các gói thầu chậm so kế hoạch tính đến 13-10 Gói thầu XL01 (do Liên danh Công ty CP Cầu 7 Thăng Long - Công ty CP Quản lý và Xây dựng công trình giao thông 487 – Công ty TNHH SX&XD Thi Sơn thực hiện) chậm gần 2%. Gói thầu XL02 (do Công ty TNHH Khánh Cường – Công ty CP Đầu tư Xây dựng 886 Thành Nam thi công) chậm gần 6%. Gói thầu XL03 (do Công ty Tập đoàn Thành Huy thi công) chậm hơn 3%. Gói thầu XL04 (do Liên danh Công ty TNHH Định An - Công ty CP Tổng Công ty Xây dựng Nghệ An thực hiện) chậm hơn 13%.

Dự án nâng cấp Quốc lộ 1A đẩy tiến độ để tháng 12-2022 hoàn thành (PLO)- Chủ đầu tư cho biết đang đốc thúc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành, bàn giao trong tháng 11-2022, còn nếu thời tiết bất lợi thì sẽ hoàn thành trong tháng 12-2022.

CHÂU ANH