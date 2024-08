Dự báo thời tiết 12-8: Bắc Bộ bước vào đợt mưa diện rộng, cục bộ có nơi mưa rất to 12/08/2024 06:00

(PLO)- Dự báo từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 12-8, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Chiều tối và đêm tại Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và dông. Đêm 12-8, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.