Dự báo thời tiết 13-8: Bắc Bộ mưa lớn kéo dài, nguy cơ sạt lở đất; Nam Bộ chiều tối có mưa 13/08/2024 06:00

(PLO)-Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 13-8, thời tiết Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Lượng mưa từ 60-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Mưa to ở Bắc Bộ còn kéo dài trong nhiều ngày tới.