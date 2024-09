Dự báo thời tiết 17-9: Biển Đông chuẩn bị đón bão số 4, nhiều nơi trên cả nước mưa to 17/09/2024 08:16

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/9, do tác động của áp thấp nhiệt đới, nhiều nơi trên cả nước sẽ có mưa to. Cụ thể, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Ngoài ra, khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15-30 mm, cục bộ có nơi trên 90 mm (mưa tập trung vào chiều và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ do áp thấp nhiệt đới có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 19/9.