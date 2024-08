Dự báo thời tiết 4-8: Bắc Bộ mưa giông cục bộ, Nam Bộ mưa rào rải rác 04/08/2024 06:17

(PLO)-Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong ngày 4-8, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc của Bắc Bộ có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, với lượng mưa từ 10-40 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm.