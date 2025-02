Điểm tin ANTT: Phía sau lời khai Chủ tịch hội nông dân xã vào nhà Phó Chủ tịch HĐND tỉnh để cướp 15/02/2025 07:00

Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Phước đang tạm giữ Đỗ Tuấn Anh (47 tuổi, ngụ xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh) để điều tra, làm rõ hành vi cướp tài sản. Điều khá bất ngờ là Đỗ Tuấn Anh hiện đang giữ chức vụ Chủ tịch hội nông dân xã Lộc Thái (huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước). Người này là nguyên trưởng công an xã Lộc Thái. Hiện tại cơ quan công an đang điều tra mở rộng vụ án chủ tịch hội nông dân xã cướp của.

Trước đó, liên quan vụ việc chủ tịch hội nông dân xã cướp của, khuya 12-2, Công an thị xã Chơn Thành nhận được tin báo của ông Nguyễn Tấn H (ngụ phường Thành Tâm, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước), là Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước về việc có một người đang khống chế người giúp việc để cướp tài sản.

Nhận tin báo, Công an thị xã Chơn Thành bao vây ngôi nhà. Khi thấy lực lượng công an, kẻ cướp đã dùng súng và dao khống chế người giúp việc rồi lên xe máy tẩu thoát.

Khi chạy được một đoạn đường ngắn thì người này bị công an bắt giữ.

Tại cơ quan công an, kẻ cướp khai nhận tên Đỗ Tuấn Anh. Tang vật thu giữ gồm: 1 súng ổ xoay (kiểu dáng Rulo), 7 viên đạn (5 viên trong ổ xoay và 2 viên trong giỏ), 1 bình xịt hơi cay, 3 khóa số 8, 1 súng bắn điện, 1 con dao, 1 đoạn dây dù và 1 cuộn băng keo.

Năm 2019, Đỗ Tuấn Anh còn đột nhập vào nhà Trần Thị Ánh T (Bí thư Huyện ủy Lộc Ninh, ngụ TP Đồng Xoài) để cướp tài sản.

Bước đầu, Đỗ Tuấn Anh còn khai nhận trước đó vào ngày 25-12-2019 đã mang súng đột nhập vào nhà Trần Thị Ánh T (Bí thư Huyện ủy Lộc Ninh, ngụ TP Đồng Xoài) để cướp tài sản.

Thời điểm đó, Đỗ Tuấn Anh đã trói bà Tuyết cùng tài xế, cướp đi gần 30 triệu đồng rồi tẩu thoát.