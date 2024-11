Dự báo thời tiết ngày 2-11: Không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng tới Trung Bộ, Bắc Bộ lạnh về đêm 02/11/2024 06:25

Thời tiết ngày 2-11: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, hôm nay chiều tối và đêm, một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong đợt không khí lạnh này, ở khu vực Bắc Bộ thời tiết ít thay đổi. Bắc Bộ đêm và sáng sớm trời lạnh, riêng vùng núi đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 18-21 độ C, vùng núi 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ C; ở Thanh Hoá-Nghệ An nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20-23 độ C.